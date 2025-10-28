Литва вступила в битву за Покровск и Купянск

Литва со второго захода 27 октября закрыла оба пограничных КПП с Беларусью на неопределённый срок. Первое закрытие было 24 октября и продлилось до 12 часов дня 25 октября. Официальная причина – шары-метеозонды с контрабандой сигарет, залетающие из Беларуси в Литву. Но стоит посмотреть глубже.

Эти шары явно никак не связаны с фурами, идущими из Беларуси в калининградский анклав через Литву. Ноту о них, чтобы больше не летали, лукашенко получил 24 октября. Как опытный контрабандист, он должен был понять – литовцы настроены решительно, и затаиться на какое-то время. Вероятно, так и сделал. Если шары с сигаретами были лишь маскировкой для воздушной разведки, осуществляемой РФ, то их запуски тоже должны были временно свернуть. Московиты не совсем тупые, чтобы так нагло дразнить Литву.

Но в итоге через двое суток Литва ввела де-факто сухопутную блокаду анклава без указания срока и объявления её. Просто боремся с сигаретными шарами и просим Минск помочь их ликвидировать в его юрисдикции. Лукашенко вызывал литовского посла, топал ногами и кричал о "гуманитарном кризисе" в анклаве РФ.

Наместник РФ в анклаве Алексей Беспрозванных назвал это 27 октября "провокацией", но не рискнул уйти в тему войны с НАТО, чтобы не пугать вверенное ему население. О гуманитарном кризисе тоже не говорил, чтобы не получить из Москвы "по шапке" за то, что не подготовился к такому развитию событий. Поэтому обвинял Литву в нарушении законодательства ЕС об энергетике и ещё чего-то такого. Это вызвало подозрение, что анклав уже живёт по законам ЕС или собрался на них перейти.

Но если вспомнить те события, которые произошли с 23 по 27 октября, то станет очевидно – литовцы вступили в битву за Покровск и Купянск и начали необъявленную блокаду анклава на суше, которая продлится до тех пор, пока рашисты не прекратят там наступательные действия.

Дмитриев в США и "путин" из своей ставки в Москве только то и делали 24 и 25 октября, что указывали Трампу – наши армии взяли в "котлы" в обоих городах по 5 тыс. бойцов ЗСУ и они скоро сдадутся. Вернись за стол переговоров, ведь мы наступаем, у РФ очень сильная переговорная позиция, и нам начхать на те 12-ть пунктов мирного плана, которые нам сейчас выкатила Европа. Для большей убедительности ещё и запустили "Буревестник".

"Буревестник" не впечатлил Трампа, поскольку он уже видел "Фламинго", способное прервать заправку бензином ослов и лошадей, доставляющих боеприпасы рашистам под Покровском и Купянском. Эти пернатые так достали Трампа, что он напомнил о ядерной субмарине США у берегов РФ и дал совет кремлёвцам внимательно прочесть 12 пунктов мирного плана европейцев и возобновить переговоры с украинцами. Министры войны и финансов полностью поддержали в этом Трампа. Дмитриев получил чёткий ответ, что бои в Покровске и Купянске главного шерифа США не волнуют. Это зона ответственности европейцев. Расскажите им о своих впечатляющих успехах.

Европейцы были в курсе и тоже решили впечатлить Москву. Сообщили, что закончили прокладку прямой автотрассы Варшава – Вильнюс – Рига – Таллинн и теперь туристы на танках могут очень быстро передвигаться по ней. Вероятно, её инфраструктура и была предметом изучения с воздуха для шаров с сигаретами.

Но гораздо больше кремлёвцев впечатлила блокада анклава, начатая Литвой. Настолько впечатлила, что в Минск срочно 27 октября вылетел проштрафившийся лавров, а один из его замов – галузин выступил с заявлением: "Я могу сослаться на высказывания пескова о том, что Украина не отвечает на наши инициативы и уходит от диалога. С тех пор ситуация не изменилась". На фоне ухода США с переговоров и действий Литвы в кремле срочно захотели нового раунда с Украиной в Стамбуле.

В кремле явно не знаю, что делать в этой ситуации. Литва пять лет под торговыми санкциями Китая за признание де-факто Тайваня. Только в этом году Литва начала с ним переговоры об урегулировании отношений. Поэтому Пекину безразлично, открыта у неё граница с Беларусью или нет. Тем более, что у Литвы всего один порт в Клайпеде. Это не случай с закрытием границы Польшей и кремлёвцы не могут рассчитываться, что Китай решит эту их проблему.

Официально Литва не требует от РФ прекратить наступления в Купянске и Покровске и не объявляет блокаду анклава. Официально Литва лишь борется с контрабандой сигарет и угрожать ей из-за этого ядерным ударом и танковым прорывом неприлично и юридически безграмотно. Тем более, что никто не запрещает Москве доставлять грузы в анклав морем и по воздуху. Но с соблюдением правил поведения авиации. Об этом Москве напомнил 27 октября Маргус Цахкна, глава МИД Эстонии. На вопрос, что делать, если в её воздушное пространство что-то залетит не по правилам, он сказал: "Очень легкий ответ, как говорит президент Трамп. Мы будем их перехватывать и сбивать. Протокол НАТО на этот случай существует уже 20 лет".

Если в кремле продолжат упорствовать и двигать линию фронта, то закрытие границы Литвой станет действительно бессрочным. Затем это сделают Латвия и Эстония, позже Польша, что разрушит контрабандный ввоз товаров в РФ под видом экспорта в страны Центральной Азии.

Трамп к этому тоже готовится, почему и наметил на 6 ноября в Вашингтоне саммит страны Центральной Азии – США. Его тема: ищите пути торговли с США и ЕС в обход РФ, так как граница на Балтике закрывается и московские учебники "Как обойти санкции" можно сдавать в макулатуру. Москву принуждают к прекращению боевых действий не только добрым словом и демонстрацией "Томагавков". Рекомендуют начать с отвода войск от Купянска и Покровска в виде "жеста доброй воли" или поиска лучшей диспозиции.