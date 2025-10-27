Буданов звернувся до Італії і згадав Гарібальді

Інтерв’ю Кирила Буданова, яке вийшло у помітному італійському виданні "Il Foglio" — гарний приклад стратегічної комунікації українського розвідника. Текст інтерв’ю — виважений дипломатичний та інформаційний крок, спрямований на зміцнення позицій України у Європі, де зараз вирішується багато ключових питань нашої підтримки.

Зокрема, саме Італія перебуває у центрі склад ного процесу щодо приєднання до ініціативи PURL (координації оборонних постачань для України) — це союзницький обов’язок країн ЄС, ще й підтриманий тиском з боку США і НАТО.

На цьому тлі виступ Буданова на сторінках італійського ЗМІ виглядає як доречний дипломатичний сигнал — не агресивний, не вимогливий, але й не прохальний, а людяний, історично зрозумілий і морально сильний. Це інформаційна ініціатива державного рівня, яка фактично формує суспільний простір для підтримки Італією проукраїнських рішень навіть у складній внутрішній політичній ситуації.

Тому що Буданов не просто розповів про російську агресію проти України. Він зробив це у формі, зрозумілій і близькій італійському суспільству. Цитата з Джузеппе Гарібальді "Тут ми творимо Італію або помираємо за неї" стала центральним символом цього послання. Від українського військового це звучить як пряма паралель між італійською боротьбою за незалежність і нинішньою війною України за виживання. Це не тільки вдала риторика, це точно вибудувана комунікація, яка апелює до історичної пам’яті Італії, до її власної ідентичності. Процитувати Гарібальді — це якби італієць процитував українцям Петлюру чи Чорновола, так що окремий респект.

Маємо альтернативний підхід: замість простих заяв чи технічних звернень — емоційна комунікація через спільні історичні архетипи. Саме тому інтерв’ю Буданова в Італії — не просто медійний факт, а зразок стратегічної дипломатії через символи та акценти, які працюють на посилення міжнародної позиції України.

Це особливо важливо, коли у кожній європейській країні сьогодні точиться запекла боротьба між російськими впливами та українськими інтересами. В цих умовах наша держава має діяти максимально проактивно, і ініціатива Буданова — той випадок, коли стратегічна комунікація працює.