Чому західним країнам так складно боротися із тіньовим танкерним флотом рф?

Консервативна оцінка говорить, що всього в світі налічується близько 8.500 танкерів для перевезення сирої нафти.

З них ~ 1.400 суден (16%) використовується рф для переміщення та реалізації своєї нафти.

Уживаний танкер віком 5 років можна придбати на ринку за ~ $40-50 млн.

Якщо вік ~ 20 років, то вартість падає до $17 млн.

Чим старіший - тим дешевше.

На сьогоднішній день, вартість одного рейсу танкера із порту Усть-Луга до індійських портів коштує $8-$10 млн.

І це тільки за один рейс!

Звісно там ще присутня велика кількість супутніх видатків, але це дуже вигідний бізнес.

Прибутковість на рівні із наркотрафіком.