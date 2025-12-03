Казахські Штірліци ще ніколи не були так близькі до провалу

Хоча я дуже добре ставлюсь до казахів, але не перестаю дивуватись Казахстану і його настирливому асістенсу рф в ухиленні від санкцій. На минулому тижні вони занепокоїлись ударами по терміналу КТК (нафтопроводу, через який Казахстан постачає нафту в Європу).

Дорогенькі, ну а шо ви хотіли? Росіяни через територію Казахстану постачають нафту до КНР, а Казахстан через територію рф постачає нафту в Європу, тобто туди, куди рф постачати не може через санкції. На ринку це називається нафтовий СВОП з метою обходу санкцій.

Українці просто не хочуть жити під бомбами і ракетами, які рф купує за кошти від таких от СВОПів, тому МЗС Казахстану зі своїми заявами краще було б помовчати і зробити вигляд, що нічого не сталось.

Якщо ж подібні заяви продовжаться, то я не здивуюсь, якщо міжнародні партнери України зацікавляться:

• про-російськими прагненнями Казахстану увійти в консорціум з будівництва газогону ТАПІ (Туркменістан-Афганістан-Пакистан-Індія);

• там пригадаємо і згоду на будівництво газогону через Казахстан до КНР, від якого відмовилась КНР;

• активною співпрацею Казахстану з Росатомом.