Який найкращий мирний план був на днях від України? Трапилась непересічна подія

Сили оборони України ударом у ніч на 13 серпня знищили дві російські насосні станції нафтопроводу "Дружба". Вони розташовані на виробничо-диспетчерській станції "Унеча" у Брянській області РФ. Також днями підрозділи безпілотних систем Збройних Сил України завдали удару по нафтоперекачувальній станції "Нікольскоє" у Тамбовській області. Як повідомляє Генштаб ЗСУ на сторінці у Facebook, в результаті влучання на об'єкті спалахнула пожежа. Перекачування нафти магістральним нафтопроводом "Дружба" повністю зупинено.

Тепер "Дружба" нікуди не йде. І угорці піджали хвости — бо ж на чому сиділи і чеберяли ніжками Орбан та Сіярто.

Якщо уже наша доля бути сталевим дикобразом — він має наносити смертельні укуси.