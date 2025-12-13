Аерофлот полетить і не обіцяє повернутись

Авіаційні перевезення в рф – це саме та галузь, яка найбільше страждає від санкцій. А російський уряд не придумав нічого кращого, як "укрупнювати бізнес авіакомпаній". Простіше кажучи: великі компанії пожирають маленькі і за рахунок них галузь все ще якось обслуговує пасажиропотік.

Другий прийом виживання галузі – це авіаційний канібалізм, коли для забезпечення запчастинами а/к розбирають більш старі літаки. Парк літаків зменшується, а от кількість аварій в авіації збільшується. В цих умовах Аерофлот подають росіянам як острівець стабільності.

І ось цей взірець стабільності (за версією російсько пропаганди) опублікував звітність за 9 місяців 2025 року. EBITDA Аерофлоту рухнула на 19%, а прибуток – майже на 50%. При цьому, компанія залишається досить закредитованою.

В рамках виявлених тенденцій заяви Аерофлоту про замовлення російських середньо магістральних літаків МС-21 у кількості 290 штук виглядають просто смішними. І не тільки тому, що цих літаків ще немає в природі, але й тому, що поки їх почнуть виробляти, Аерофлот стане збитковою компанією з проблемною заборгованістю за кредитами.