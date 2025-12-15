Трамп показав росіянам найближчу перспективу

Структури Євросоюзу з 12 по 13 грудня два прийоми де-факто конфіскували гроші Центробанку РФ, але де-юре не використовували слово "конфіскація". Відповідь вийшла у форматі російської ментальності, де напад на суверенну державу Україна – це не війна, а спецоперація тощо. Орбан назвав це "оголошенням війни", але ніхто в ЄС, крім нього, війну РФ поки не оголосив.

Оголошення Орбаном війни РФ від імені ЄС теж дуже умовне і його за бажання можна назвати "вирваним із контексту". Від Орбана є величезна користь – він говорить про те, що інші політики ЄС вважають за краще не говорити, щоб не нервувати бюргерів. Орбан не боїться нервувати бюргерів і фактично готує їх до війни. Він стільки разів казав, що ЄС воює з РФ і що він, Віктор Орбан, особисто проти цього, і готовий віддати РФ дві, три, чотири чи п'ять областей України, щоб не воювати, що думка про війну вже має оселитися у головах бюргерів і не лише угорських.

Бюргери не лохи, і розуміють, якщо не можна відкупитися від РФ кількома областями України, то доведеться воювати і краще на території України, а не Угорщини. Ще краще біля РФ. Якщо сьогодні вдасться від РФ відкупитися частиною України, то завтра чи післязавтра воювати все одно доведеться. Здоровий глузд підказують, якщо до вас прийшов рекет, то це до кінця вашого життя або життя рекетирів.

Де-факто Орбан готує європейців до війни анітрохи не менше, ніж ті, хто говорить про російську загрозу, її терміни та сценарії та закликає озброюватися. Він єдиний у Європі, хто ще у травні 2022 р. запровадив надзвичайний стан в Угорщині через напад РФ на Україну та продовжує кожні півроку. Він зробив це для обмеження діяльності опозиції, але де-юре через агресію РФ. При цьому почав переозброювати армію ще до 2019 р., коли "команда Зе" оголосила курс на капітуляцію за програмою "Яка різниця, як називається вулиця, і яка на ній влада".

Це підхід совків та частини євреїв типу Кернеса, який чіпляв на себе стрічки всіх кольорів, аби бути мером Харкова, і щоб йому довірили вивозити сміття та класти асфальт. Але вулиця імені Насралли не влаштовує ізраїльтян, навіть якщо їм платитимуть за її підмітання. Угорцям вулиці імені Сталіна та путіна не подобаються, як і українцям. Може, з Орбана і вийде угорський Кернес, але зараз він вказує на ЄС і каже: ми вже воюємо.

При цьому в кремлі самі ще не визначилися: через безстрокове блокування грошей і заборону їхнього виведення в РФ вони вже воюють з ЄС і НАТО по-справжньому або все ще по-гібридному. Адже "безстрокове блокування" – це де-юре не конфіскація і як торг доречний. Тому захарова була уповноважена 13 грудня заявити: у кремлі гадають над цим і помста їх буде страшна.

Поки що в кремлі думаю, в Європі оголосили на 16 грудня нову віртуальну зустріч у форматі Рамштайн за участю Умерова, як голови міноборони і тим, з ким розмовляють без напруги люди з Білого дому, Мар-а-Лаго, ФБР та ЦРУ. У кремлі підозрюють: на ній можуть ухвалити рішення про відправку миротворчої місії до України. У цьому випадку Міжнародний легіон в Україні можуть переформатувати на її частину. Тому в кремлі не знають, указ про його розформування до 31 грудня – це "зрада" чи хитрий хід, і чекають, що станеться цього тижня у Європі.

Оскільки Стубб скасував візит до США і прибуде 15 грудня до Берліна на зустріч із Мерцем, Макроном та Стармером – "Євротрійки" із Зеленським, то все виглядає більш, ніж серйозно. У німецьких ЗМІ з'явилося припущення, до Берліна приїдуть також представники від Італії та Польщі. Очевидно, починається щось важливе, але навіть у кремлі не знають, що саме. Тому доручили Захаровій сказати, що вони думають. Треба ж вони думають.

Світло на те, що відбувається, проливає візит Джона Коула, спецпредставника Трампа по Білорусі, до Мінська з 12 по 13 грудня. Трамп цим демонстративно підняв лукашенка над усією кремлівською раттю з їхнім "путіним". Ніколи президенти США не мали таких спецпредставників і ось виявилося – Білорусь має дуже важливе значення. Коул навіть привіз від Трампа та Меланії особисте спецпослання, щоб подразнити кремль. Лукашенка підняли над чекістами, яких на Алясці навіть обідом не нагодували. Але оскільки їх там було багато, то Трамп не міг сказати, що з'їв обід усієї делегації РФ.

Російська пропаганда стверджує, що Трамп нібито зняв з "путіна" тавро ізгоя та нібито зробив його в'їзним. Але за фактом "Путін" крім Китаю та Індії так нікуди і не з'їздив. До Пекіна він їздив і до Аляски, а Моді приїжджав у 2024 р. при Байдені до Москви та до Казані. Поїздка "путіна" до Індії – це забаганка Моді, щоб подразнити Трампа з його митом. По суті, Моді показав Трампу, щоб може по клацанню пальців викликати "путина" в Нью-Делі і той миттю з'явиться.

"Путін", як і раніше, боїться їхати до Туреччини, при тому, що Ердоган кличе його регулярно з травня 2024 р. У 2024 р. він побоявся з'їздити до Мексики на інавгурацію її президентки Клаудії Шейнбаум. У 2024-2025 роках. боявся приїхати до ПАР, до Бразилії та до Малайзії. У липні 2022 р. з'їздив до Тегерана, користуючись тим, що прем'єром в Ізраїлі був Беннет, який літав у березні до Москви, але після обрання Нетаньяху в листопаді більше туди не літав. Не хоче підставляти ізраїльського партнера, при тому, що з 2024 р. з кремля говорили: днями підпишемо з Іраном стратегічний договір та всім кришка. "Путін" курсує тільки маршрутом - Центральна Азія і Китай, і регулярно смикає до себе як слугу лукашенка.

Тепер Трамп підняв лукашенка і облагодіяв у настанову Москві за відмову протягом десяти місяців підписати припинення вогню. Зняв санкції з калійних добрив. Для США майже символічні. США не межують із Білоруссю і не можуть контролювати вивіз із неї. Понад 80% таких добрив надходять до США з Канади. У США, за даними Белстату, в 2017 р. їх було продано на 135 млн. доларів і з того часу нуль. Повернуться на ринок складно. Ситуація як зі зняттям ним санкцій з "Белавіа" – можете літати до США, оминаючи Європу, але щось ніяк не виходить.

Лукашенко багатозначно заявив Коулу, що возитиме добрива через будь-які порти. Залишилося лише домовитися з Латвією, Литвою та Польщею. Тобто розпочати з ними переговори. Москва з 2016 р., щоб збанкрутувати порти Балтії, вимагала від нього возити лише через Петербург. Так як це великий гак, то сплачувала витрати. Після того, як він у 2021 р. потрапив під санкції за захоплення літака, доплату зняла: куди ти вже подінешся, любий. Ще сам доплачуватимеш. Лукашенківське "будь-які порти" схоже на "Геть від Москви".

Трамп почав вихід із переговорів, як і обіцяв, якщо РФ не підпише припинення вогню. Різдво не пробний, а контрольний дедлайн. Якщо зрушень не буде, то США залишають кремлівців домовлятися з Європою наодинці, і їхня мрія "Як нам розділити світ на двох із США" йде в небуття. Ялти-2 не буде, і Віткофф більше не прилетить. Нема за чим. Трамп надає суб'єктність європейцям, але московити змушені на ходу забувати свій наратив про них як "маріонетки США". Якщо образно, Трамп дає зрозуміти: РФ не варта його уваги, нехай говорить з "маріонетками США" про що хоче, а США віддаляються на Олімп для роздумів про долі Тихого океану та Білорусі. По суті, це і викладено у його "Стратегії".

Трамп не лише у "Стратегії", а й на практиці надав суб'єктність країнам Європи і там почали прискорено розумітися на "картах", які мають у руках для переговорів з РФ. Відкривається новий трек переговорів у форматі Америка для американців, Європа для європейців, Азія для азіатів. Кордон між Європою та Азією по Уралу. Хто така росія і звідки вона взялася? Саме час уточнити про половців та печенігів у Ердогана як головного експерта.

У зв'язку з цим принагідно починає наповнюватися суб'єктністю і Білорусь. Лукашенко помітно погладшав від суб'єктності. При тому, що у Бішкеку на саміті ОДКБ 27 листопада постійно поправляв на собі піджак під час входу до урядового комплексу "Інтимак Ордо" як голова колгоспу перед входом до обкому КПРС. Стільки років диктує і все ніяк не позбудеться старих звичок. Явно "Интимак Ордо" його вразила.

Трамп позначив кремлівцям перспективу, якщо до 25 грудня не буде паперу про перемир'я, то я виходжу з теми, і говоріть із європейцями про що хочете. Вони мають, що вам сказати. Ще вибачатиметеся за "шавок" перед балтами та перед німцями за "Можемо повторити". Самі винні. Не захотіли підписати перемир'я на 30 днів, хотіли договір, куди напхали всього, тепер обговорюйте без мене. Я подивлюся, що з цього у вас вийде. На "безстрокове блокування" ви вже напросилися. Якщо щось, то Ердоган потім розповість вам про половців, печенігів та світ тюрків.