Небезпечні мрії Трампа

Президент Трамп хоче змусити Україну підписати ганебну "мирну угоду" з путінською Росією до роковин свого президентського правління (січень 2026). Він чудово розуміє, що ця угода означає погано приховану капітуляцію України перед Росією і виводить Путіна з ролі агресора та невдахи у роль міжнародного переможця та друга могутнього Трампа.

Зупинка війни дозволить Трампу реалізувати план Маршалла-2, але не в Україні, а в путінській Росії за рахунок заморожених російських активів у Європі. Реалізація цього плану дозволить США контролювати Росію, як гітлерівську Німеччину, яка колись програла війну.

Визнання капітуляції України та передача частини її території Кремлю, на думку Трампа, має зупинити, породжену війною проти України, глибоку економічну кризу в Росії та, завдяки зусиллям Трампа, зміцнити її міжнародне становище.

Ця угода Трампа надовго відриває Україну від Європи і робить її залежною від Росії, яка "перемогла". Європа виявляється затиснутою між путінською Росією і агресивною трампівською Америкою. Росія та США будуть вести активну та синхронізовану гібридну війну з метою стирання цивілізаційної ідентичності Європи та перетворення її на міграційний відстійник усієї Євразії.

У свою чергу, путінська Росія буде вдячна Трампу за передачу частини України, а Трамп сподівається, що Росія відвернеться від набридлого та небезпечного Китаю на користь дружби з Америкою.