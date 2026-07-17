Виборці, які свого часу голосували за Самопоміч та Голос тепер знайшли свого лідера

Народження Самопомочі 3.0

Премʼєріада 2026, крім всього іншого, змінить політичний ландшафт країни. Умовні 10% виборців, які свого часу голосували за Самопоміч та Голос тепер знайшли свого лідера. І ним став Михайло Федоров

До вчорашнього дня виборець умовної Самопомочі 3.0 був розпорошений між кількома політичними проектами і, шукав себе там. Політичні заяви Михайла Федорова дають цьому виборцю потенційного лідера навколо якого обʼєднаються політики та експерти, перш за все, з так званих антикорупційних тусовок та ті, що крутяться навколо медіа Томаша Фіали. Сюди ж спробують підтягнутися і інші. Тут, між іншим, варто звернути увагу на політичну чуйку мера Львова Андрія Садового, який відвідав мітинг підтримки Федорова. До останнього часу політичний рейтинг умовної партії "Дія" коливався в районі 2%. За пару тижнів ми побачимо на скільки він зріс (соціологію зараз проводити немає сенсу, бо вона дасть дуже викривлену картину, хоча я впевнений, зараз ми можемо зіткнутися з "війною рейтингів".

Думаю, на початок вересня рейтинг умовної партії Федорова підніметься до 4-7%. А далі все буде залежати від двох речей: від того, що робитиме Федоров і його команда та від того, як будуть відкриватися кримінальні провадження і яким буде їхній медійний супровід.

3. Поки варто лише зазначити, що виборець умовної Самопомочі дуже складний. Це переважно люди, які хочуть, щоб всі були святішими за папу Римського і вважають себе дещо розумнішими за всіх інших. Це, між іншим, одна з причин, чому вони ніяк не можуть вийти за межі 10%. Лідери цих партій завжди ставали заручниками виборчого ядра цих самих партій.

4. Ну і найголовніше: ніяких виборів найближчим часом не буде.