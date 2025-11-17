Холодна погода в Україні переважатиме: прогноз на 18 листопада

Завтра в Україні буде переважно холодно.

У денні години максимальна температура повітря становитиме +3+8 градусів.

Тепло ще затримається на півдні, сході та на Дніпропетровщині, тут протягом дня очікується +12+17 градусів.

Найближчої ночі дощі пройдуть у західних областях, в Карпатах з мокрим снігом, а ось завтра вдень у більшості областей - без істотних опадів,. лише на Одещині та в Карпатах ймовірні опади.

Вітер західного, південно-західного напрямку, рвучкий, часом до штормових поривів, до 15-20 метрів за секунду.

У Києві 18-го листопада переважатиме холодна погода із температурою повітря вдень +6+8 градусів. Без опадів, проте із поривчастим вітром.

Завтра в Україні буде переважно холодно.

У денні години максимальна температура повітря становитиме +3+8 градусів.

Тепло ще затримається на півдні, сході та на Дніпропетровщині, тут протягом дня очікується +12+17 градусів.

Найближчої ночі дощі пройдуть у західних областях, в Карпатах з мокрим снігом, а ось завтра вдень у більшості областей - без істотних опадів,. лише на Одещині та в Карпатах ймовірні опади.

Вітер західного, південно-західного напрямку, рвучкий, часом до штормових поривів, до 15-20 метрів за секунду.

У Києві 18-го листопада переважатиме холодна погода із температурою повітря вдень +6+8 градусів. Без опадів, проте із поривчастим вітром.

Холодна погода в Україні переважатиме, а за попередніми прогнозами, похолодання ще й посилиться з 24-го листопада.

Тому без шапок не виходимо, шалики крутимо навколо шиї кілька разів, котів підгодовуємо подвійно, особливо кормами для здоров'я, блиску та шовку шерсті, думаємо про додаткове розумне утеплення, читаємо книжки, тримаємо рівновагу, підтримуємо власну культуру і, як завжди, донатами, наших золотих хлопців і дівчат!

е, а за попередніми прогнозами, похолодання ще й посилиться з 24-го листопада.

Тому без шапок не виходимо, шалики крутимо навколо шиї кілька разів, котів підгодовуємо подвійно, особливо кормами для здоров'я, блиску та шовку шерсті, думаємо про додаткове розумне утеплення, читаємо книжки, тримаємо рівновагу, підтримуємо власну культуру і, як завжди, донатами, наших золотих хлопців і дівчат!