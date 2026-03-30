Московити не настільки тупі, щоб повірити в українські дрони 1000 км над РФ, що пролітають без проблем, і вибухають по всій Ленінградській області. У "Фламінго" вони мало вірять, оскільки теж вміють вигадувати ракети з фантастичними параметрами. Подібним займаються і в Ірані, але лідирує КНДР, чиї ракети давно досягли Сонця. Тому зет-військори запропонували повірити, що дрони з України летіли через Польщу та країни Балтії та намотали не тисячу, а 1200 км.

Військові в це вірити відмовилися і заявили - раціональніше запускати дрони прямо з Естонії, ніж поставили кремлівців перед необхідністю визнати два незручні для них факти. Перший - РФ атакували з території країн НАТО. Другий – Ленінградський військовий округ немає гідного ППО.

Факт другий незручний як іміджево, а й фінансово, оскільки показує – округ велико "не догодовують". Військові знову попросили багато грошей і так переконливо, що не можна було назвати їхніми рвачами та надіслати фінінспекторів із прокурорами. Тому 26 березня "путін" на закритій зустрічі зі Спілкою промисловців і підприємців РФ ввічливо запропонував бізнесменам "скинутися на потреби держави" на тлі пожеж у портах.

Оскільки зустріч була закритою, то вже наступного дня в британських та німецьких виданнях з'явилася картинка з неї – "путін" вимагає грошей із бізнесменів на встановлення ППО в Інгриї, називаючи її Ленінградською областю. Видання повідомляли, цю думку йому подав власник "Роснефти" Сєчін, у якого згоріла нафта в портах і стало відвантаження. Також повідомлялося, два олігархи – Керимов та Дерипаска, одразу погодилися дати грошей на прикриття нафти Сечина. Керімов обіцяв 100 млрд. рублів, скільки обіцяв Дерипаски невідомо. Обидва мають достатньо "зальотів" в очах кремлівців, тому не дивно, що вони першими підтримали ініціативу президента.

Кремль серйозно заштормило від таких публікацій. Пєсков відразу почав усе спростовувати і розповідати, що "путін" грошей не вимагав. Це один бізнесмен, який побажав залишитися невідомим, сам запропонував йому дещицю з "сімейного бізнесу", тільки просив прізвище не називати, щоб дружина та коханка не впізнали. ФСБ теж поставили завдання: зробити аналіз – це "витік" із закритої наради через "кротів", і тоді все гаразд, чи бізнесмени обурзели та поскаржилися до європейських ЗМІ. Якщо друге, то це буде серйозніше, тягне на бунт гуртом і дискредитацію.

Але в європейських редакціях також не лохи сидять. Тому джерелом інформації з наради назвали емігрантське інтернет-видання "Дзвін" Ірини Малкової. Оскільки видання зовсім інтернет, то адреса редакції землі не вказує. Кочує у просторі від Грузії до країн Балтії та ще десь. "Дзвон" в РФ з 2022 р. у списку "іноагентів", але полювання на інтернет-кочівників з "Новичком" заняття малоперспективне. Зрозуміло, можна запровадити "суверенний інтернет", але це не "залізна завіса" Сталіна, та й той справлявся так собі з природних причин. "Суверенний" справлятиметься гірше.

Але все це дрібниці порівняно з тим, що військові запропонували кремлівцям офіційно визнати факт атаки дронами з території НАТО. Міністерство оборони Латвії пішло на зустріч зусиллям військових достукатися до кремля і заявило 27 березня: українські дрони мають законне право літати, де хочуть, щоб завдавати удару по РФ, оскільки та напала на Україну. Латвії зробити таку заяву було зручніше, ніж Литві та Естонії, оскільки на її території жоден український дрон не впав.

Зет-військори та рашисти всіх ступенів могли б зрадіти заяві Латвії, але є одна проблема – балтійський флот України. Два роки тому цей флот теж проводив атаки Ленінградського округу з нейтральних вод. Орендувати баржу та запускати з неї дрони – не проблема. Тоді кремлівці погодилися з такою версією і не чіплялися до країн НАТО. Нейтральні води – це нейтральні води.

Зет-військори можуть малювати на карті найхитріші маршрути для українських дронів країнами Балтії, але не можуть нічого довести. Дронам не обов'язково пролітати навіть над Польщею. Дрони можна купити з доставкою на острови Сарк або Мен, які мають специфічний статус, або на бетонні платформи часів другої світової біля берегів Британії. Одну з таких платформ група приколістів наприкінці ХХ ст. оголосила новою державою та просила прийняти в ООН, сподіваючись на туризм, випуск марок та інше. "Алі-Баба" готовий за нормальні гроші доставити замовлення до будь-якої скелі в морі.

Питання: чи варто через таку дрібницю як нафту, що згоріла у Сечіна, оголошувати війну Естонії і всьому НАТО? Особливо в ситуації, коли 24 березня до США вперше з 2014 р. дісталася делегація Держдуми, щоб провести парламентські переговори з делегацією від Конгресу і вела їх до 27 березня, а Рубіо публічно заявив у цей день, що Зеленський бреше, коли стверджує, Трамп нібито обіцяв гарантії безпеки в обмін на виведення військ з Донецька.

Кремлівцям теж не подобається пропозиція Трампа про звільнення ЗСУ з району Слов'янська та Краматорська та облаштування там компаніями США вільної економічної зони. Вони неодноразово це говорили, і глава думської делегації Ніконов підтвердив після переговорів їхню позицію. Поки думці добиралися до США і вели там з 25 по 27 березня переговори для їхнього продуктивного ходу над Балтикою літали українські дрони та горіла нафта.

Франція теж зробила крок на зустріч і 26 березня влаштувала лаврове інтерв'ю на своєму телеканалі. Того, як завжди, понесло купиною, і він став лякати: США хочуть заволодіти "Північними потоками" і бити з Європи втричі дорога за газ із РФ. Він так роздухарився, що Пєсков був посланий згладити кути та прокоментувати його інтерв'ю.

Загалом все схоже на те, як Трамп продовжив 27 березня теократії Ірану час для роздумів до 6 квітня, оскільки попередній дедлайн за п'ять днів минув, але Ізраїль у цей день бомбардував два сталеливарні заводи, електростанції та цивільний ядерний об'єкт. На це Трампу і Держдепу вказав МЗС Ірану і заявив, що поводитися так недипломатично.