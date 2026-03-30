Готова ли Москва разоружиться перед Эстонией

Сергей Климовский

Московиты не настолько тупые, чтобы поверить в украинские дроны пролетающие без проблем 1000 км над РФ и взрывающиеся по всей Ленинградской области. Во "Фламинго" они мало верят, так как тоже умеют придумывать ракеты с фантастическими параметрами. Подобным занимаются и в Иране, но лидирует КНДР, чьи ракеты давно достигли Солнца. Поэтому зет-военкоры предложили поверить, что дроны из Украины летели через Польшу и страны Балтии и намотали не тысячу, а 1200 км.

Военные в это верить отказались и заявили – рациональней запускать дроны прямо из Эстонии, чем поставили кремлёвцев перед необходимостью признать два неудобные для них факта. Первый – РФ атаковали с территории стран НАТО. Второй – Ленинградский военный округ не имеет достойного ПВО.

Факт второй неудобен не только имиджево, но и финансово, так как показывает – округ крупно "не докармливают". Военные опять попросили много денег и так убедительно, что нельзя было назвать их рвачами и наслать фининспекторов с прокурорами. Поэтому 26 марта "путин" на закрытой встрече с Союзом промышленников и предпринимателей РФ вежливо предложил бизнесменам "скинуться на нужды государства" на фоне пожаров в портах.

Так как встреча была закрытой, то уже на следующий день в британских и немецких изданиях появилась картинка с неё – "путин" требует денег с бизнесменов на установку ПВО в Ингрии, именуя её Ленинградской областью. Издания сообщали, эту мысль ему подал держатель "Роснефти" Сечин, у которого сгорела нефть в портах и встала отгрузка. Также сообщалось, два олигарха – Керимов и Дерипаска, сразу согласились дать денег на прикрытие нефти Сечина. Керимов обещал 100 млрд. рублей, сколько обещал Дерипаски неизвестно. У обоих достаточно "залётов" в глазах кремлёвцев, поэтому неудивительно, что они первыми поддержали инициативу президента.

Кремль серьёзно заштормило от таких публикаций. Песков сразу стал всё опровергать и рассказывать, что "путин" денег не требовал. Это один бизнесмен, пожелавший остаться неизвестным, сам предложил ему толику малую из "семейного бизнеса", только просил фамилию не называть, чтобы жена и любовница не узнали. ФСБ тоже поставили задачу: сделать анализ – это "утечка" с закрытого совещания через "кротов", и тогда всё в норме, или бизнесюки оборзели и пожаловались в европейские СМИ. Если второе, то это будет посерьёзней, тянет на бунт скопом и дискредитацию.

Но в европейских редакциях тоже не лохи сидят. Поэтому источником информации с совещания назвали эмигрантское интернет-издание "Колокол" Ирины Малковой. Так как издание совсем интернет, то адрес редакции на земле не указывает. Кочует в пространстве от Грузии до стран Балтии и ещё где-то. "Колокол" в РФ с 2022 г. в списке "иноагентов", но охота на интернет-кочевников с "Новичком" занятие малоперспективное. Разумеется, можно ввести "суверенный интернет", но это не "железный занавес" Сталина, да и тот справлялся так себе по естественным причинам. "Суверенный" будет справляться хуже.

Но всё это мелочи в сравнении с тем, что военные предложили кремлёвцам официально признать факт атаки дронами с территории НАТО. Министерство обороны Латвии пошло на встречу усилиям военных достучаться до кремля и заявило 27 марта: украинские дроны имеют законное право летать где хотят, чтобы наносить удар по РФ, так как та напала на Украину. Латвии сделать такое заявление было удобней, чем Литве и Эстонии, поскольку на её территории ни один украинский дрон не упал.

Зет-военкоры и рашисты всех степеней могли бы возрадоваться заявлению Латвии, но есть одна неувязка – балтийский флот Украины. Два года назад этот флот тоже проводил атаки по Ленинградскому округу из нейтральных вод. Арендовать баржу и запускать с неё дроны – не проблема. Тогда кремлёвцы согласились с такой версией и не стали приставать к странам НАТО. Нейтральные воды – это нейтральные воды.

Зет-военкоры могут рисовать на карте самые замысловатые маршруты для украинских дронов по странам Балтии, но не могут ничего доказать. Дронам не обязательно пролетать даже над Польшей. Дроны можно купить с доставкой на острова Сарк или Мэн, у которых специфический статус, или на бетонные платформы времён второй мировой у берегов Британии. Одну из таких платформ группа приколистов в конце ХХ в. объявила новым государством и просила принять в ООН, надеясь на туризм, выпуск марок и прочее. "Али-Баба" готов за нормальные деньги доставить заказ к любой скале в море.

Вопрос: стоит ли из-за такой мелочи как сгоревшая у Сечина нефть объявлять войну Эстонии и всему НАТО? Особенно в ситуации, когда 24 марта до США впервые с 2014 г. добралась делегация Госдумы, чтобы провести парламентские переговоры с делегацией от Конгресса и вела их до 27 марта, а Рубио публично заявил в этот день, что Зеленский лжёт, когда утверждает, Трамп якобы обещал гарантии безопасности в обмен на вывод войск из Донецкой области.

Кремлёвцам тоже не нравится предложение Трампа об уходе ЗСУ из района Славянска и Краматорска и обустройстве там компаниями США свободной экономической зоны. Они не раз это говорили, и глава думской делегации Никонов подтвердил после переговоров их позицию. Пока думцы добирались до США и вели там с 25 по 27 марта переговоры для их продуктивного хода над Балтикой летали украинские дроны и горела нефть.

Франция тоже сделала шаг на встречу и 26 марта устроила лаврову интервью на своём телеканале. Того, как всегда, понесло по кочкам, и он стал пугать: США хотят завладеть "Северными потоками" и драть с Европы в три дорога за газ из РФ. Он так раздухарился, что Песков был послан сгладить углы и прокомментировать его интервью.

В целом всё похоже на то, как Трамп продлил 27 марта теократии Ирана время для размышлений до 6 апреля, так как предыдущий дедлайн в пять дней истёк, но Израиль в этот день бомбил два сталелитейных завода, электростанции и гражданский ядерный объект. На это Трампу и Госдепу указал МИД Ирана и заявил, что вести себя так недипломатично.

Источник:facebook.com

