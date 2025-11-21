Екстрене пʼятничне звернення Зеленського: головне, що було сказано

Головне з того, що сказав президент під час екстреного пʼятничного звернення:

Всі, раніше опубліковані 28 пунктів російського ультиматуму підтримані США - є правдивими; Вимога США протягом тижня прийняти цей ультиматум - так само верифікована; Погроза, у випадку відмови, залишити Україну без військової допомоги (зброя, розвіддані) - також нажаль правда; Звісно між рядками просив не згадувати внутрішній скандал та більше не розгойдувати човен.

Резюме:

Україна від ультиматуму не може відмовитись в цілому, але за наступні дні буде спроба викинути окремі пункти.

А те що не можна викинути, то максимально переформатувати та помʼякшити.

Все решту доведеться прийняти та змиритися.

P/s/ звісно є великий шанс, що за вихідні лідери ЕС зможуть переконати Трампа не говорити мовою ультимативних тверджень.