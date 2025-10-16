Дональд Трамп анонсував зустріч з Путіним у Будапешті і назвав їхню телефонну розмову "дуже продуктивною".

"Президент Путін привітав мене та США з Великим досягненням миру на Близькому Сході, про що, за його словами, мріяли століттями. Я щиро вірю, що успіх на Близькому Сході допоможе нам у переговорах щодо припинення війни з Росією/Україною. Президент Путін подякував Першій леді Меланії за її участь у питанні дітей. Він був дуже вдячний і сказав, що це продовжиться.

Ми також провели багато часу за обговоренням торгівлі між Росією та США після закінчення війни з Україною. Після закінчення розмови ми домовилися, що наступного тижня відбудеться зустріч наших радників на високому рівні. Початкові зустрічі від США проведе Держсекретар Марко Рубіо разом з іншими людьми, яких ми оголосимо згодом. Місце зустрічі буде визначено пізніше. Потім ми з президентом Путіним зустрінемося в Будапешті, щоб побачити, чи зможемо ми покласти край цій "безславній" війні між Росією та Україною. Ми з президентом Зеленським зустрінемося завтра в Овальному кабінеті, де обговоримо мою розмову з президентом Путіним та багато іншого. Я вважаю, що сьогоднішня телефонна розмова дала великий прогрес".