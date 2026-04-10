Для фінансування війни росіянам (рабам) запропонували подовжити робочий тиждень

Віталій Шапран

В угоду путіну російський олігарх Олег Дерипаска, який раніше неодноразово критикував російську економіку, запропонував збільшити робочий тиждень в рф з 5 до 6 днів. Також він запропонував збільшити робочий день до 12 годин.

Профспілки в рф обурились і виступили проти розширення тривалості робочого тижня і дня. Такі рішення не обговорюються та можуть підвищити соціальну напруженість – саме так у Держдумі відреагували на ініціативу Олега Дерипаски.

Весь цей срач в рф можна було б пропустити мимо вух, але він показує всю ланку фінансових процесів в рф. Спочатку путін пропонує олігархам скинутись на війну, а потім в той самий день в інформаційний простір вилазять олігархи і пропонують весь тягар війни перекласти на плечі простих росіян.

Якби цієї історії не було, то її варто було б вигадати. Але на горе для російського суспільства ця історія правдива, і найбільш ймовірно, що вона завершиться тим, що весь тягар війни будуть тягнути на собі російське населення та малий бізнес.

Втім, сама ідея Олега Дерипаски трохи безглузда. Робочий тиждень в форматі 6/7 по 12 годин на добу не підійде всім галузям. Той же КАМАЗ на минулому тижні заявив, що буде працювати тільки 4 доби на тиждень через брак замовлень.

Джерело:facebook.com

