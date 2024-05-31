Що буде зі статусом обмежено придатних з 1 червня: кому треба на перекомісію

З червня 2024 року в Україні розпочинається перекомісія для військовозобов'язаних, які раніше мали статус "обмежено придатний до військової служби".

Ця категорія скасовується, а замість неї вводиться чітке розмежування: "придатний" або "непридатний". Що це означає для тих, хто раніше мав статус "обмежено придатний"? Про це пише УНІАН.

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1. Перекомісія:

З 18 травня 2024 року ці військовозобов'язані отримують повістки на повторний медичний огляд.

Пройти перекомісію необхідно до 4 лютого 2025 року.

За результатами огляду їм буде присвоєно нову категорію: "Непридатний до військової служби" : зняття з військового обліку. "Непридатний до військової служби з повторною перекомісією через 6 або 12 місяців". "Тимчасово непридатний" : лікування, відпустка або звільнення від службових обов'язків. "Придатний до служби лише за деякими напрямками" : ТЦК, тил, зв'язок, логістика, медицина, навчальні центри. "Придатний до служби" : можливість отримання бойової повістки.



2. Оновлення даних:

Незалежно від результатів перекомісії, всі військовозобов'язані, в тому числі й ті, що мали статус "обмежено придатний", зобов'язані оновити дані у ТЦК.

3. Хвороби, що виключають з військового обліку:

Перелік хвороб, з якими не беруть до армії, залишається без змін.

До них належать: злоякісні пухлини, сліпота, глухота, ампутація кінцівок, тяжкі захворювання внутрішніх органів, психічні розлади, вади зору, цукровий діабет, хвороби щитоподібної залози.

Важливо! Перекомісія проводиться для більш чіткої диференціації стану здоров'я військовозобов'язаних та покращення мобілізаційного обліку.

Отримання нової категорії не гарантує звільнення від військової служби, але може вплинути на її проходження. Слідкуйте за оновленнями законодавства та вчасно оновлюйте інформацію у ТЦК.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що зміниться для військовозобовʼязаних з 18 травня.

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