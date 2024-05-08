Депутати дозволили мобілізувати до Сил оборони засуджених

Верховна Рада України 8 травня в цілому ухвалила Закон про мобілізацію засуджених 11079-1. 279 народних депутатів підтримали ініціативу.

Народний депутат з фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив, що "ризики по антикорупції, на яких наголошував антикорупційний комітет, частково прибрали".

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"Зокрема, право мобілізуватися з тюрми прибрали для депутатів та частини топкорупціонерів (з виключеннями), а також винним у тяжких злочинах (на кшталт вбивства, зґвалтування)", – додав нардеп.

За словами народного депутата Олексія Гончаренка, Верховна Рада дозволила деяким категоріям увʼязнених мобілізуватися до лав ЗСУ.

"Увʼязнені за нетяжкі статті мають отримати право на захист своєї батьківщини... Треба дати можливість засудженими воювати, якщо вони хочуть. Важливо!!! Засуджені за тяжкі умисне вбивство, зґвалтування, сексуальне насильство, за злочини проти основ національної безпеки — не будуть мобілізовані", – зауважив він.

Нагадаємо, раніше у Генштабі відповіли, як працівники ТЦК будуть перевіряти дані на вулиці.

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