Новий закон про мобілізацію: що зміниться для військовозобовʼязаних з 18 травня

18 травня набуде чинності новий закон про мобілізацію. До 17 липня всі військовозобовʼязані чоловіки повинні будуть оновити свої військово-облікові дані. Зробити це можна буде через ТЦК, ЦНАП чи е-кабінет.

Про зміни в процесі мобілізації розповіли в "РБК-Україна". Журналісти зауважили, що чоловіки від 18 до 60 років будуть зобовʼязані мати при собі військовий квиток чи тимчасове посвідчення військовозобовʼязаного. Ці документи потрібно буде показувати на вимогу представників ТЦК та СП та при виїзді за кордон.

Впровадження базової підготовки

В Україні скасують строкову службу, замість неї запровадять базову підготовку для громадян від 18 до 25 років. Українці зможуть самостійно обрати рік та період служби, поки їм не виповниться 24 роки. Термін підготовки – до пʼяти в мирний час та до трьох у воєнний.

Базова підготовка запроваджується з 2025 року в усіх університетах для чоловіків та за бажанням для дівчат. Після чого громадянин отримує військово-облікову спеціальність та постановка на облік.

Покарання для ухилянтів

Правоохоронці за зверненням ТЦК можуть проводити адміністративне затримання тих, хто не зʼявився за повісткою.

Крім цього, ухилянтам дозволено надсилати вимогу. В разі її ігнорування протягом десяти днів, військкомат може звернутися до суду з проханням обмежити в праві керувати авто.

Відстрочка від мобілізації

Відстрочку можуть отримати особи з інвалідністю, тимчасово непридатні, багатодітні батьки, батьки-одинаки та заброньовані.

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Мобілізації також не підлягають студенти денної та дуальної форм навчання, докторанти та аспіранти.

Також мобілізувати не можуть тих, чиї близькі родичі загинули чи зникли безвісти під час виконання завдань в АТО чи повномасштабного вторгнення РФ, або посмертно отримали звання Героя України за героїзм під час Революції гідності.

Кого можуть забронювати

Бронювання можуть отримати держслужбовці категорії "А", голови обласних та районних рад, селищні та міські голови. Це ж стосується 50% держслужбовців категорії "Б" та органів самоврядування.

На бронь також можуть розраховувати працівники органів держвлади, інших держорганів (НАБУ, Нацполіція, прокуратура, ДСНС), підприємства, признані критично важливими для ЗСУ, економіки та життєдіяльності населення.

Нагадаємо, ми розповіли про штрафи для тих, хто не стане на військовий облік.

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