Что будет со статусом ограничено пригодных с 1 июня: кому нужно на перекомиссию
С июня 2024 года в Украине начинается перекомиссия для военнообязанных, ранее имевших статус "ограниченно пригодный к военной службе".
Эта категория упраздняется, а вместо нее вводится четкое разграничение: "пригодный" или "непригодный". Что это значит для тех, кто раньше имел статус "ограниченно подходящий"? Об этом пишет УНИАН.
Читайте также: Депутаты разрешили мобилизовать в Сил обороны осужденных
1. Перекомиссия:
- С 18 мая 2024 года эти военнообязанные получают повестки на повторное медицинское освидетельствование.
- Пройти перекомиссию нужно до 4 февраля 2025 года.
- По результатам обзора им будет присвоена новая категория:
- "Непригодный к военной службе" : снятие с военного учета.
- "Непригоден к военной службе с повторной перекомиссией через 6 или 12 месяцев".
- "Временно непригодный" : лечение, отпуск или освобождение от служебных обязанностей.
- "Пригоден к службе только по некоторым направлениям" : ТЦК, тыл, связь, логистика, медицина, учебные центры.
- "Пригодный к службе" : возможность получения боевой повестки.
2. Обновление данных:
- Независимо от результатов перекомиссии все военнообязанные, в том числе и имевшие статус "ограниченно пригодный", обязаны обновить данные в ТЦК.
3. Болезни, исключающие из военного учета:
- Список болезней, с которыми не берут в армию, остается без изменений.
- К ним относятся злокачественные опухоли, слепота, глухота, ампутация конечностей, тяжелые заболевания внутренних органов, психические расстройства, пороки зрения, сахарный диабет, болезни щитовидной железы.
Важно! Перекомиссия проводится для более четкой дифференциации здоровья военнообязанных и улучшения мобилизационного учета.
Получение новой категории не гарантирует освобождения от военной службы, но может повлиять на ее прохождение. Следите за обновлениями законодательства и обновляйте информацию в ТЦК.
Напомним, ранее мы рассказывали, что изменится для военнообязанных с 18 мая.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!