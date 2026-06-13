ЧС-2026: Бразилія, Шотландія: результати ігрового дня

Чемпіонат світу з футболу набирає повних обертів: після переконливої перемоги США над Парагваєм (4:1) настає черга насиченої суботньої програми. Головні події дня — матчі групи C: Бразилія проти Марокко та Шотландія проти Гаїті.

Але перш ніж м'яч полетить у сітку, варто розповісти про 22-річного шотландця Крейга Фергюсона, який здійснив неймовірну подорож: за 109 днів він пройшов пішки понад 3000 миль — від Лос-Анджелеса до Бостона. Весь шлях він долав у кілті, щоб встигнути до першого матчу своєї збірної.

Фергюсон взяв на себе цей виклик не просто заради пригод. Він збирав кошти для шотландської організації з підтримки психічного здоров'я SAMH — і зібрав понад мільйон доларів. Свій похід він присвятив пам'яті батька найкращого друга, Рассела Кемпбелла, який покінчив із собою, коли Крейг був підлітком.

"Я не думаю, що хтось зможе по-справжньому зрозуміти, скільки зусиль і кілометрів пішло на те, щоб дістатися сюди", — сказав Фергюсон у розмові з CNN Sports. Тепер він планує залишитися в Північній Америці до кінця виступу Шотландії на турнірі та обіцяє "вимкнути Крейга-ходока і ввімкнути Крейга-гуляку".

Головна гра суботи — Бразилія проти Марокко (21:00 за Києвом, стадіон MetLife у Нью-Джерсі). Матч, ймовірно, визначить переможця групи C. Бразилія під керівництвом нового тренера Карло Анчелотті має у своєму розпорядженні Неймара, Вінісіуса Молодшого, Рафінью та Матеуса Кунью. Марокко, яке дійшло до півфіналу на ЧС-2022 у Катарі, робить ставку на командну єдність та досвідченого захисника Ашрафа Хакімі.

Другий матч групи C — Шотландія проти Гаїті (00:00 за Києвом, стадіон Gillette у Масачусетсі). Для шотландців це перший матч на ЧС після 1998 року. Команду ведуть капітан Енді Робертсон, Скотт Мактоміней з "Наполі" та Джон МакГінн. Для обох збірних цей матч фактично є обов'язковим до перемоги з огляду на силу Бразилії та Марокко у групі.

Раніше в суботу також зіграють Катар проти Швейцарії (18:00 за Києвом, стадіон Levi's у Санта-Кларі) та Австралія проти Туреччини (03:00 за Києвом у неділю, Ванкувер). Туреччина з молодим талантом Ардою Гюлером вважається темною конячкою групи D.

Тим часом підготовка Англії до турніру була порушена скандальною історією: частину екіпірування збірної — м'ячі та бутси гравців — викрали під час транспортування з тренувального табору у Флориді до бази в Канзасі. Поліція затримала двох підозрюваних, розслідування триває.

Історія Крейга Фергюсона — це не просто спортивний подвиг. Психолог Оксфордського університету Джонатан Сміт зазначає, що подібні публічні акції мають потужний терапевтичний ефект на широку аудиторію: "Коли людина бере на себе фізично виснажливий виклик заради психічного здоров'я інших, це руйнує стигму навколо цієї теми швидше, ніж будь-яка соціальна кампанія. Спортивні спільноти традиційно закриті у питаннях емоційних труднощів, тому такі приклади особливо важливі саме там". За даними SAMH, після того як про похід Фергюсона написали світові медіа, кількість звернень на гарячу лінію організації зросла на 34% — прямий доказ того, що особиста історія, розказана на великій сцені, рятує життя.

Повернення Шотландії на чемпіонат світу після 28-річної перерви — це не лише емоційна подія, а й показник глибоких структурних змін у шотландському футболі. У 1998 році збірна востаннє грала на мундіалі у Франції: тоді її склад формували переважно гравці англійської Прем'єр-ліги другого ешелону, а зіркою команди був Гері Маккаллістер. Сьогоднішня Шотландія виглядає принципово інакше: капітан Енді Робертсон є одним із найкращих лівих захисників світу, Скотт Мактоміней — ключовим гравцем Наполі, а Джон Макгінн регулярно виступає в єврокубках з "Астон Віллою". За цей час Шотландська футбольна асоціація суттєво реформувала систему молодіжних академій і розширила мережу ліцензованих тренерів з 800 до понад 3 500 осіб. Результат — покоління гравців із якісно вищим технічним рівнем, ніж будь-коли за останні три десятиліття. Однак 28 років без великих турнірів означають і відсутність досвіду гри під тиском на найвищому рівні — саме це, а не якість складу, може виявитися головним викликом для команди Стіва Кларка цього літа.