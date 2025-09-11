Чим Україна допомогатиме Польщі?

Президент В. Зеленський пообіцяв Варшаві допомогу у збитті російських дронів, які залітають на їхню територію. Красивий жест, який має підкреслити, що по безпілотниках Україна попереду всієї планети, у що наш президент щиро вірить.

Одночасно відомо, що широко розрекламовані українські дрони-перехоплювачи не є ефективною зброєю проти шахедів. Тому що по ціні вони співставні з шахедами, а для збиття одного ворожого безпілотника потрібно не один і не два, а значно більше перехоплювачів.

Відповідно, іронія, яка промайнула у нашій преси, що над Польщею збивали російські шахеди з американських літаків ракетами АІМ-9Х та АІМ-120 вартістю від 1,2 до 1,8 млн доларів, виглядає не дуже доречною.

Крім того, досі офіційно не спростовані заяви про те, на українських складах накопичилося багато безпілотників, які ЗСУ не хоче отримувати. Бо вони неякісні — не витримують ворожого РЕБу, мають складнощі зі зв’язком, не літають на заявлену дальність і так далі. Особливі проблеми з дронами на оптоволокні, тому у бойових частинах змушені створювати майстерні по доопрацюванню дронів, які випускають постачальники, зокрема, перемотувати котушки з кабелем.

Все це пов’язано з тим, що певна частина постачальників, близька до влади, переймається лише зароблянням грошей, а у виробництві зброї досі не створений надійній об’єктивний контроль якості продукції.

Ситуація, звісно, потребую розслідування, але якщо факт підтвердяться, то здивування це не викличе. Бо ми пам’ятаємо виробництво неякісних мінометів, які розриваються при пострілі, а також мін, які не вибухають при падінні. Проблеми з постачанням неякісного харчування та обмундирування до ЗСУ по завищених цінах теж відомі.

У владі продовжуються розмови про дозвіл для наших виробників продавати надлишкову зброю за кордон, дрони, в першу чергу. Це неякісну продукцію збираються продавати? Тоді це викличе дуже небажані міжнародні скандали. А якщо якісну, то її самим катастрофічно не вистачає.У старі недобрі часи все це б розглядали як саботаж з відповідними наслідками для ділків, які загралися.

І щоб не завершувати допис на мінорній ноті. Нетривіальним результатом російської провокації з зальотом шахедів і гербер у повітряний простір Польщі може стати інтенсифікація переговорного процесу між ЄС та Китаєм. Бо США демонстративно не бажають захищати своїх європейських партнерів по НАТО, навіть тих, хто фінансує альянс у тому обсязі, який вимагав Д. Трамп.

Російська агресія демонструє планову тенденцію до розширення, а європейський ВПК буде відновлюватися аж до 2030 року. Тому без взаємодії з Китаєм проблему стримування путінської росія Європа не вирішить. Україні такий геополітичний розворот ЄС безумовно на користь.