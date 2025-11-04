Армія і гроші: чому фінанси стали пріоритетом?

Усі наші найефективніші командири частин та зʼєднань це ті, хто мають досвід бізнесу

Щоб досягнути успіху у сучасному бою командир має планувати основні фактори, послідовність яких визначає темп операції:

Гроші (забезпечення, дрони, обладнання). Люди (дисципліна, навички, кількість). Засоби ураження. Організація (як працює підрозділ під завдання). Тактика (бойове застосування).

Так, саме гроші сьогодні є першим та ключовим фактором, який визначає темп бою. Гроші визначають інтенсивність застосування кваліфікованих людей та техніки та швидку адаптацію оперативних завдань під наявні технологічні можливості.

Саме тому зараз усі наші найефективніші командири частин та зʼєднань це ті, хто мають досвід бізнесу. Досвід відповідальності грошима та людьми, досвід досягнення вимірюваних у грошах результатів, досвід ризику та інвестицій. У війні дронів кожна військова частина — це інноваційний стартап.

Застосування частин та підрозділів за відсутності фінансового плану — це недбалість.

У 2022-му відсутність планування фінансів для забезпечення бою компенсувалось всебічною та комплексною волонтерською допомогою, яка доходила практично до кожного солдата, але виснаження економіки та волонтерських ресурсів вимагає зараз централізованого розподілу фінансів по військових частинах та планування фінансового забезпечення бойових частин. Щоб гроші реально доходили до тих командирів, хто найвідповідальніше вміє застосовувати технології та людей на полі бою.

Там, де не вміють планувати застосування грошей — там не зможуть планувати і застосування людей, там нема сенсу говорити про тактику. Втрат бюджету за виплати 15 мільйонів за загиблих та за лікування поранених можна уникати тільки одним шляхом — плануванням фінансів для виживання та ведення бою.