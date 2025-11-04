Армия и деньги: почему финансы стали приоритетом?

Все наши самые эффективные командиры частей и соединений – это те, кто имеют опыт бизнеса

Чтобы добиться успеха в современном бою командир должен планировать основные факторы, последовательность которых определяет темп операции:

Деньги ( обеспечение, дроны, оборудование ). Люди ( дисциплина, навыки, количество ). Средства поражения. Организация ( как работает подразделение под задание ). Тактика ( боевое применение ).

Да, именно деньги сегодня являются первым и ключевым фактором, определяющим темп боя. Деньги определяют интенсивность применения квалифицированных людей и техники и быструю адаптацию оперативных задач под технологические возможности.

Именно поэтому сейчас все наши самые эффективные командиры частей и соединений – это те, кто имеют опыт бизнеса. Опыт ответственности деньгами и людьми, опыт достижения измеряемых в денежном выражении результатов, опыт риска и инвестиций. В войне дронов каждая воинская часть – это инновационный стартап.

Применение частей и подразделений при отсутствии финансового плана – это небрежность.

В 2022 отсутствие планирования финансов для обеспечения боя компенсировалось всесторонней и комплексной волонтерской помощью, которая доходила практически до каждого солдата, но истощение экономики и волонтерских ресурсов требует сейчас централизованного распределения финансов по военным частям и планирования финансового обеспечения боевых частей. Чтобы деньги реально доходили до тех командиров, кто наиболее ответственно умеет применять технологии и людей на поле боя.

Там, где не умеют планировать применение денег – там не смогут планировать и применение людей, там нет смысла говорить о тактике. Потери бюджета за выплаты 15 миллионов за погибших и лечение раненых можно избегать только одним путем — планированием финансов для выживания и ведения боя.