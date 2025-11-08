Американський маятник Фуко: Трамп отримав гідного противника

Америка кидається в крайнощі – від старого та сумбурного президента США Трампа до молодого та сумбурного нового мера Нью-Йорка. Президент Трамп позиціонує себе як християнський націоналіст, патріот та консерватор (МАГА), аматор Ізраїлю. Губернатор Мамдані позиціює себе як ісламський соціаліст та відвертий джихадист. Трампа і Мамдані поєднує жахливий популізм і цинічне використання тієї обставини, що Америка перебуває в жахливій політичній кризі, якої не було вже сто років з часів Великої американської депресії.

Для Трампа Мамдані гідний противник на відміну колишнього президента Байдена. Америці вже набридла стареча зацикленість Трампа на Байдені - інша річ молодий усміхнений і самовпевнений Мамдані. Нью-Йорк гідний супротивник Вашингтону.

Звісно, республіканці скористаються успіхом джихадиста Мамдані як пугалом для американських виборців на майбутніх виборах. Йому дадуть трибуну і дозволять зробити всі можливі помилки молодого та наївного політика – від першого хабара та обману розчарованих виборців до чорного піару. А Трампу нічого не залишається робити, як послати війська до найбільшого і наймогутнішого міста в Америці - Нью-Йорк, щоб довести країні, що в США може бути лише один Переможець, Цар чи Хазяїн – це президент Трамп.

Але цей політичний маятник означає, що Америка уникатиме крайнощів і непередбачуваності Трампа чи Мамдані. Америці доведеться шукати точку стабільності та перспективності. Той політик, який обере політичний центр, буде довго правити після Трампа і Мамдані.