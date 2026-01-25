А де наші удари по енергетиці РФ?

У нинішній непростий час постійно лунає від українців: а де наші удари по росіянах? Де удари по енергетиці?

Громадян зрозуміти можна. Політиканів з окремих "опозиційних фракцій", які не втрачають жодної нагоди, аби попрацювати над підривом тилу разом із росіянами, уже важче.

Удари є, і вони є досить ефективними. Просто, можливо, поки що не настільки видовищними.

Далекобійні удари спецпризначенців Центру спецоперацій Альфа Служби безпеки України за 2025 рік завдали втрат ключовим елементам системи протиповітряної оборони Росії на суму близько чотирьох мільярдів доларів.

Зокрема, зафіксовано знищення систем С-300, С-350, С-400, зенітних ракетних комплексів Бук-М1, Бук-М2, зенітних ракетно-гарматних комплексів Панцир-С1, Панцир-С2, зенітних ракетних комплексів Тор-М1, Тор-М2, Тор-М3.

Так, це не справляє такого враження на широкий загал, як російські удари по українській енергетиці. Але що для нас важливіше?

Очевидно, Україна не може собі дозволити воювати з росіянами "по-російськи". Тобто, не рахуючись із втратами та видатками. Як тільки Україна починає намагатися діяти так, то це просто призводить до втрати цінних ресурсів і все.

Як кожен українець, я мрію про блекаути у москві та інших великих російських містах. Це, мабуть, навіть би і справило би якийсь вплив на росіян, але чи визначальний? Ну реально, що, режим би одразу впав? Підстав так думати немає. А ресурси у нас обмежені. І використовувати їх треба максимально ефективно. Щоб нічого не "губилося" по дорозі. Тому спершу треба методично "проріджувати" вороже ППО. Інакше нічого ніколи не буде.

Новий міністр оборони Михайло Федоров описав цілком реалістичну програму, яка, можливо, не виглядає "ура-переможною", та і не зрозуміло, наскільки все піде так, як заплановано. Зрештою, питання ресурсів залишається. Але програма зрозуміла: вбивати більше росіян, аніж ті мобілізують у себе, а небо прикривати найдешевшими масовими засобами з ШІ.

Вдасться — це буде вагомий крок до перемоги.