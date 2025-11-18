45 тіл окупантів на 1 кв. км: втрати Росії в листопаді

Втрати і результати наступу РОВ за другий тиждень листопада в цифрах...

Завершився другий тиждень листопада і це був найгірший тиждень у 2025-му році... Найгірший для нас щодо показників просування та втрат РОВ, адже такого катастрофічно-негативного для СОУ співвідношення не було з 2022 року!

Результатом наступу РОВ, під час другого тижня листопада, стало захоплення 161 км² території України, що є найгіршим для нас показником у тижневому вираженні за весь 2025 рік.

Нагадаю, що під час літнього наступу РОВ захоплювали в середньому по 150 км² на тиждень. Своєю чергою, у вересні та жовтні цей показник становив у середньому 50 км² - 60 км². Тобто, як порівняти з минулими двома місяцями, темпи захоплення території навіть з урахуванням кореляції прискорилися майже в 3 рази.

Втрати особового складу РОВ за другий тиждень листопада склали 7 300, що так само є доволі низьким показником втрат окупантів, у тижневому вираженні, від початку 2025 року, що свідчить про відсутність позитивної тенденції в цьому відношенні, а якраз - через ігнорування попереджень та очевидних ознак тенденцій 2025-го, підготовку до яких не здійснювали належним чином, ми маємо те, що... те, що є.

Пропорція втрат особового складу на 1 км² української землі в середньому склала по 45 тіл окупантів, що є найгіршим показником втрат не те, щоб 2025 року, а межі 2022-2023!

Варто зазначити, що в зоні бойових дій зберігаються погані погодні умови, тумани, дощі, що призводить до зниження застосування таких засобів ураження, як fpv-дрони, і, як наслідок, РОВ вдається просуватися з незначними втратами. Зі свого боку, відсутність гіпертрофованих протипіхотних загороджень сприяє безперешкодному просуванню РОВ на відстані в кілометри вглиб контрольованих СОУ територій.

Насамперед це стосується Дніпропетровської та Запорізької областей, де, судячи з усього, 4 роки займалися чим завгодно, але тільки не зведенням ліній Маннергейма.

Не думаю, що найближчим часом на нас може очікувати поліпшення вище озвучених показників.

Замість того, щоб перетворити 2025-й рік для росіян на м'ясорубку і виснаження людського ресурсу, чомусь цей рік перетворюється, за відсутності належної підтримки механізованої компоненти, для РОВ на рік за кількістю захоплених територій і зазнаних втрат особового складу на значно кращий, ніж у 2023 і 2024 р.р.

Найцікавіше те, що наступного року у ворога може бути в 3 рази більше людського ресурсу для реалізації своїх загарбницьких планів.

З іншого боку, чого сумувати, на Новий рік у Києві можна поставити ж класну ялинку. І в Гуляйполі теж.