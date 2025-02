Трамп хоче догодити диктатору Путіну. Як далеко він готовий зайти?

Президент США Дональд Трамп не перестає дивувати. І можна не сумніватися що це ще далеко не все. Адже від самого початку було зрозуміло, що він не тільки інтелектуально обмежений, але й дипломатично нездатний. Його "дипломатія", котра базується на силових наскоках і безсоромному викручуванні рук, не може принести йому довготермінового результату, як би він цього не хотів. А бажання наслідувати тоталітарного диктатора Путіна перетворює його в автократичного правителя, як би комусь не хотілося стверджувати протилежне.

Войовничий, але зовсім не лицарський Орден Трамплієрів націлений за декілька місяців демонтувати в Америці те, що від часів її батьків-засновників створювалося століттями, і їм здається, що на цьому шляху їх зупинити вже ніхто не зданий. Глибинна держава намагається чинити спротив, проте команда Трампа має адміністративний ресурс, і час явно працює не на тих, хто готовий не допустити перевороту в міжнародній і внутрішній політиці Сполучених Штатів.

Дивує позиція провідних осіб і рядових членів Республіканської партії. Невже вони не можуть зрозуміти, що стають співучасниками повороту Трампа до Росії? І якщо Америці за такого лідера вдасться вижити, то історія згадає про їхнє боягузтво в цей скрутний час.

Хоча це вже не Республіканська партія таких потужних політиків в минулому, як Рональд Рейган, чи Джон Маккейн. Рейдерське захоплення партії прихильниками Трампа, перетворює її на могильщиків колишнього потужного політичного об’єднання, лідеру якого вдалося перемогти в холодній війні тоталітарний СССР. І хоча не всі республіканці в Конгресі та Сенаті показують себе слабкими і безхребетними, поки що їхні голоси губляться в багатоголосному хорі прихильників "геополітичного реформатора". Який, як виглядає, і зеленого поняття не має, чим може обернутися для його країни і особисто для нього "перебудова" Америки під його гіпертрофовані політичні амбіції.

Недалекий магнат нерухомості та його прислужники-республіканці за лічені тижні розвіяли добрі та почесні справи американської нації, а також і довіру до американців в усьому світі. Те, що Дональд Трамп добровільно стає на неправильний бік історії може відгукнутися в майбутньому для Сполучених Штатів такими катаклізмами, про які його прихильники й подумати не можуть. Все це стає наслідками того, що він не криючись спасає Путіна від неминучої поразки.

"Справедливий мир", про який так багато говорять у Трампа, передбачає капітуляцію не тільки українців, а й США та Європи перед Путіним, відмову України від своєї суверенної землі та заборону їй вступати до НАТО. Натомість ніхто не отримає нічого від Путіна. Свого часу республіканці розцінювали б таку поведінку, як зрадницьку, тепер же це у них вважається вершиною досягнень під час переговорного процесу.

Братання з Путіним в Дональда Трампа не є випадковим. Він продовжує захоплюватися диктаторами та намагається наслідувати їх. А Республіканська партія, особливо республіканці, які зараз перебувають в Конгресі, увійдуть в історію як партія, що брала участь в знищенні американської демократії на яку так довго рівнялася Європа і увесь світ.

Те, що зараз намагаються зробити з Україною Трамплієри, є дуже далеким від справедливості та нагадує поділ українських територій свого часу між Московщиною і Польщею. Хоча для економічного добробуту Україні потрібні багаті на ресурси східні регіони. Трамп хоче задобрити Путіна, дозволивши йому зберегти все незаконно вкрадене. Які ресурси залишиться Україні після розділення її рідкоземельних мінералів між Російською Федерацією та Сполученими Штатами, без будь-яких реальних гарантій безпеки запропонованих Америкою Україні?

Майбутній мир в Україні тепер залежить від позиції Європейського Союзу та інших її союзників. Виглядає, що українці більше вже не можуть розраховувати на те, що заражений ідеологією MAGA Конгрес стане на бік добра та справедливості. У той вирішальний момент, коли Росія вже почала видихатися і стає все більше слабкою та вразливою, а її економіка починає дихати на ладан, на геополітичній арені з’являється Трамп та його подільники, і подають РФ руку допомоги.

Коли вигнати Російську Федерацію з усіх окупованих територій стає реально, потрібно лише значно збільшити загальні фінансові та військові зусилля та можливості Повітряних сил Збройних сил України, відбувається зрада з боку республіканців, які беззастережно виконують усі трампівські вказівки. На щастя, пам’ять у більшості європейців не така коротка, а їхньою колективною свідомістю не так легко маніпулювати, як більшістю політиків-республіканців. І у цьому великий шанс для українців.

Аморальна катастрофа, якій можна запобігти, розгортається у нас на очах в реальному часі. В один момент рушиться усе те, за що боролися минулі покоління під час Другої світової війни. Ветерани тієї війни померли б від жаху того, що коїться з їх спадщиною, якби вони всі вже не були мертвими.

Адже все, що робить Дональд Трамп, це не що інше, як незаконна ревізія правил та порядків, які діяли майже 80 років після закінчення Другої світової війни. А входження в коаліцію з сучасним Гітлером – Путіним, не робить честі Америці, якою б не була політично екстравагантною позиція її 47 президента. Демократичний світ бачить, що відбувається знищення демократії і свободи, за які боролися та загинули десятки мільйонів людей, а тепер виявляється можливо одним тільки розчерком пера все переграти назад.

Адже імперський реваншизм Путіна нагадує ні що інше, як зловісне гітлерівське відновлення Німеччини в 1920-1930-х роках. Усе це буде незабаром детально зафіксоване в новітніх підручниках історії, але допомога Москві у цьому лягає відповідальністю на плечі тих, хто задля продовження свого мандату в Конгресі готовий піти проти совісті та здорового глузду.

Невже республіканці впритул не бачить, що планує зробити з усім світом їхній лідер? Як ці люди думають далі жити, якщо вони самі добровільно відмовляються від того, до чого самі ж закликали? Вони постійно заявляли, що є партією моралі та принципів, але ці принципи миттєво зникають, коли мова починає йти про відповідальність за дії їхнього Трампа. Вони засипають зі своїми Бібліями під подушкою і заявляють, що відсутність релігії руйнує Америку, але при цьому ігнорують усі правила й заповіді, яких навчає ця книга. Вони спочатку кричать про Америку, а потім продають століття величезних американських зусиль заради сумнівної політики.

Трампісти не мають гордості, коли вони з дня на день змінюють багаторічні позиції Америки, на яких десятиліттями трималися авторитет і повага до Сполучених Штатів. Невже вони думають, що міжнародна громадськість цього не бачить? Коли Росія за одну ніч перетворилася з "великого сатани" на ледве не партнера Америки та інвестиційного компаньйона. І це в той час, коли Російська Федерація продовжує атакувати американського союзника Україну, вбиваючи цивільних громадян та знищуючи її міста та села.

В християнській релігії існує таке поняття, як непростимий гріх. Це коли людина бачить неправоту і має силу її зупинити, але нічого не робить. Політики з оточення Трампа чинять непростимі гріхи, які не можна не побачити.

Чи не соромно тим виборцям, які проголосували в листопаді 2024 року за Дональда Трампа, що новий уряд їхньої країни, великої держави, яка постійно захищала усіх уразливих та нужденних у світі, раптом став урядом, котрий почав мислити тільки трансакціями? Що мусить статися, щоб електорат Трампа побачив його справжній лик, а не сформований медійними пропагандистами видуманий образ мачо, на який цей нарцистичний президент ніколи не тягнув і не тягне? Скільки катаклізмів, у які бездумно вганяє Америку Трамп, їй ще доведеться витримати, щоб очистися від усієї тієї скверни, яка, крок за кроком, перетворює американську демократію на диктаторське правління?

Чи не доведеться взагалі перезасновувати Республіканську партію, після такого правління, коли республіканці сидять склавши руки в страху перед Дональдом Трампом та його інсинуаціями, боягузтвом і порушенням законів? Він буквально щодня демонтує та руйнує основні американські цінності, але поки що його в Сполучених Штатах немає кому зупинити.

Нарешті потрібно називати речі своїми іменами. Адже це найжахливіший переворот у сучасній світовій історії. Продати український народ і відмовити йому в допомозі заради особистої вигоди, підштовхнувши цим Російську Федерацію та Китай робити в світі усе, що їм тільки заманеться, виходить за всі рамки здорового глузду. Не говорячи вже про погрози своїм європейським союзникам.

Схоже на те, що трампівська програма "America First" (Америка перш за все) одним махом перетворилася на програму "First of all Trump" (Перш за все Трамп). З чого випливають усі його абсурдні дії, які взагалі важко пояснити. Як і одноосібне бажання почати руйнувати системи альянсів, які створили Сполучені Штати, що визначили епоху після Другої світової війни. Дональд Трамп своїми руками знищує домінування Америки на світовій арені, а його прихильники продовжують робити вигляд, що це дуже хитра геополітична гра, яку здатні зрозуміти тільки посвячені та обрані.

Останнім часом Трамп не втомлюється повторювати неправдиві наративи російського диктатора Путіна та перекриває надходження зброї до України. Що, безперечно, є образою для рідних та близьких тих американських героїв, котрі загинули захищаючи своїми життями принципи верховенства права та свободи.

Більшість конгресменів і сенаторів від Республіканської партії поки що мовчать, бо від Трампа напряму часто залежить їх переобрання. Але він своїм заграванням та підтримкою Путіна відкрив скриньку Пандори. І коли, завдячуючи його здаванню України, Китай вторгнеться в Тайвань, Північна Корея рушить завойовувати Південну Корею, а Іран вчинить інтервенцію в Ірак, чи скаже Дональд Трамп, що ці країни, які зазнали вторгнення, повинні укласти "мирні угоди" з агресорами і віддати їм свої території?

Путін височить над Трампом, Трамп височить над усіма своїми конгресовими підлабузниками, а результатом є нищення Америки. Дональд Трамп приєднується до інтернаціоналу диктаторів, геополітичного об’єднання, куди вже входять Путін, Сі Цзіньпін, Кім Чен Ин та іранські мулли. Нічого не скажеш, гарна диктаторська компанія.

Ось так гинуть демократії. Коли законодавці діють боягузливо у власних інтересах замість того, щоб робити те, що правильно, і протистояти особі, яка зловживає виконавчою владою. І що цікаво, уявіть собі, якби колишній президент США Джо Байден став на бік Путіна, то кожен республіканський законодавець кричав би про це на всіх перехрестях. Проте зараз вони не наважуються сперечатися зі своїм босом Дональдом Трампом. Що це, якщо не лицемірство?

Цілком очевидно, що в Сполучених Штатах назріває конституційна криза. Хоча зараз ще можливо рано говорити про ймовірність ініціювання імпічменту президенту Дональду Трампу.

Але якщо він і далі продовжуватиме намагатися грати роль демократично вибраного диктатора, то цілком ймовірно, що американці знайдуть в собі сили відновити дотримання принципів засновників Америки. Щоб покласти край спробі перетворити Сполучені Штати на заокеанський варіант безальтернативного правління узурпатора Путіна.