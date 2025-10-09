Паливна криза в РФ набирає потужних обертів

Ралі паливної кризи в рф набирає обертів та зачепить "святе" – горілчану галузь

На минулому тижні профільне міністерство федерального уряду визнало, що дефіцитом палива в російських регіонах керують в ручному режимі. Вживається ряд заходів для ліквідації дефіциту палива: організація експорту з Республіки Беларусь (це якщо Буданов з Малюком дозволять), дозвіл на використання заборонених раніше в рф присадок, які мають покращувати якість бензинів, ну і замахнулись на "святе" для руського духу – дозволили при виробництві бензинів використовувати етиловий спирт. За кадром залишається експорт палива з Казахстану, про нього багато не говорять, але він відбувається.

Також терміново Рада Євразійського економічного союзу (ЄАЕС) обнулила ставки ввізного мита на паливо до липня 2026 року. Рішення відкриває експорт палива в рф через країни ЄАЕС. По суті, готується обходження санкцій.

Серед експертів паливного ринку в рф почалась бійка за точність оцінок щодо частки виробничих потужностей, які наші БПЛА відправили на позаплановий ремонт. З одного боку, на Петербурзький біржі продажі бензинів знизились всього на 5%. З іншого боку, виробники отримали у вересні за паливним демпфером 30,5 млрд рублів від держави, а в серпні – 80,5 млрд рублів, тобто відбулось зниження в 2,7 раза.

Нехитрі розрахунки з поправкою на корекцію різниці в цінах вказують, що потужності у вересні мали впасти на 20% у порівнянні із серпнем, що дуже непогано і пояснює ту метушню з терміновими рішеннями щодо організації експорту полива в рф з інших країн.

Думаю нам та партнерам України варто терміново попрацювати з чиновниками ЄАЕС та країнами ЄАЕС на предмет вторинних санкцій, оскільки поставки палива до рф мають прирівнюватись до участі цих країн у війни проти України. Ну а поки пропоную тост: "За прискорений початок революції в рф".