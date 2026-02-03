Боротьба з балістикою може стати одним з головних викликів для України

У січні 2026 року РОВ застосували по Україні рекордну кількість балістичних засобів ураження.

Протягом першого тижня січня 2026 року противник застосував 18 балістичних ракет, з яких була збита лише одна ціль. Протягом другого тижня січня РОВ застосували 38 ракет 9М723 і KN-23, а також 5В55 комплексів С-300, з яких було збито 11 цілей. Протягом третього тижня з 23 балістичних ракет було збито 14 цілей. В останній тиждень і дні місяця противник застосував 12 балістичних ракет, з яких було збито 5.

Фактично, в січні 2026 року РОВ застосували 91 балістичну ракету, що є абсолютним рекордом, який раніше був зафіксований в жовтні 2025 року – 89 ракет.

На сьогоднішній день балістичні засоби ураження стали основним елементом терору РОВ, повністю витіснивши колись популярні Х-101 і 3М14 "Калібр".

У січні балістика була застосована противником у більшій кількості, ніж Х-101 і 3М14 сумарно.

Так, Х-101 були застосовані в ніч на 20 січня, в кількості 15 одиниць, з яких було збито 13 ракет, а 3М14 "Калібр" застосовувалися в ніч на 9 січня, в кількості 22 одиниць, з яких було збито 10 цілей.

Як бачимо, балістику РОВ застосовують майже в 2,5 рази більше, ніж крилаті дозвукові ракети, а також частіше – практично щодня.

Думаю, боротьба з балістикою може стати одним з головних викликів для сил ППО в 2026 році, оскільки противник докладає максимум зусиль для масштабування ударів саме цим засобом ураження.