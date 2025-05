Топ-14 курортів Marriott ''все включено'': Круті локації для веселих пригод і здійснення бажань

Один із відомих готельних брендів, який мандрівники асоціюють із приголомшливою розкішшю, дизайнерськими інтер’єрами та персоналізованим сервісом, — це Marriott Hotels. Він має величезну мережу готелів і курортів у 59 країнах. Бренд пропонує гостям сервіс "все включено" з розкішними басейнами, апетитними стравами та широким переліком розваг на будь-який смак. Особливо популярний серед ділових мандрівників, пар і закоханих. Важлива перевага курортів Marriott "все включено" — накопичення бонусних балів, які дозволяють отримувати вигідні знижки на послуги в майбутньому.

Le Meridien Ile Maurice, Маврикій

Популярний курорт Marriott "все включено" Le Meridien Ile Maurice — це райська зона з 260 номерами, оформленими з вишуканим дизайнерським смаком. Тут, на березі Індійського океану, можна відчути всі принади екзотичної відпустки.

Le Meridien Ile Maurice дарує гостям багато кулінарних насолод. Джерело: Freepik

Номери готелю оснащені балконами, з яких можна милуватися тропічними сходами та заходами сонця. Для усамітненого відпочинку дорослих облаштовано комфортну зону під назвою Nirvana. Фішка готелю — широкий вибір активностей для насиченого дозвілля: від віндсерфінгу та катання на човнах із прозорим дном до каякінгу та снорклінгу. Гості Le Meridien Ile Maurice насолоджуються відпочинком у сауні та парній, бірюзових водах басейну та джакузі.

Sanctuary Cap Cana, курорт "все включено" для дорослих, Домініканська Республіка

Одним із найяскравіших представників курортів Marriott "все включено" є Sanctuary Cap Cana, розташований у Кап-Кані, Домініканська Республіка. Тут відпочивальникам пропонують преміум-люкси:

шикарні люкси в колоніальному стилі;

добре обладнані номери в таємничих замках;

вілли з VIP-зручностями.

Якщо ви мрієте здивувати кохану людину та подарувати море емоцій, забронюйте крутий люкс Castle Island із двома просторими спальнями, трьома внутрішніми басейнами та приватним доступом до пляжу. На території готелю рівномірно розташовані 5 ресторанів, а також бари та лаундж-зони з апетитними коктейлями та закусками. Наситившись розкішшю люксів, пірніть у прохолодні води басейну або вирушайте до гольф-клубу Punta Espada. Мандрівникам доступний спа-центр Sanctuary Spa та безкоштовне використання обладнання для немоторних водних видів спорту. Якщо цього замало, зіграйте в теніс або пляжний волейбол, покатайтеся на човні чи порибальте.

Al Maha, Luxury Collection Resort and Spa, Дубай

Розкішний оазис посеред дубайської пустелі — чудовий курорт Marriott "все включено" з екзотичною назвою Al Maha. Він пропонує заворожливі краєвиди безкрайніх долин і величних гір Хаджар. До гамірних вулиць Дубая лише 45 хвилин їзди.

Готель пропонує 42 королівські вілли з оригінальним дизайном інтер’єру та ефектними східними акцентами. Тут мандрівники можуть насолоджуватися не лише елітними зручностями номерів, а й шикарною розважальною програмою. Система "все включено" передбачає участь у пустельних розвагах і чудові страви з великою кількістю смачних страв і напоїв. На курорті Al Maha обирайте улюблені активності для вражаючого дозвілля:

катання на верблюдах і конях;

соколине полювання;

сафарі в пустелі;

стрільба з лука.

Але це ще не все. Готель має гарні басейни та спа-центр із ефективними програмами для омолодження гостей. Відвідайте аравійський "острів щастя", щоб поповнити життєві сили та енергію.

Delta Hotels by Marriott Riviera Nayarit, курорт "все включено", Мексика

Шикарні курорти Marriott "все включено" розкидані по всьому світу, і цього разу завітаємо до Мексики. Гірська місцевість Сьєрра-Мадре прикрашена готелем Delta Riviera Nayarit. Це один із найкращих готелів із багатьма приємними бонусами для гостей. Пляжний клуб Tonati розташований за кілька хвилин їзди, а фірмові коктейлі та пиво "ллються рікою".

Спа-центр Tzicuri запрошує скинути тягар щоденного стресу та знайти бажану гармонію завдяки терапевтичним і косметичним процедурам для обличчя та тіла. Комплекс Aqua Jungle Experience запрошує гостей у світ чудових водних розваг, дизайн якого нагадує печери Толантонго в штаті Ідальго. Тут є грандіозна композиція з "лінивої річки", захопливих водних гірок, п’яти джакузі та затижного дитячого майданчика. Delta Riviera Nayarit ідеально підходить для закоханих, пар і самостійних мандрівників.

The House by Elegant Hotels, Сент-Джеймс, Барбадос

Якщо ви шукаєте комфортне "гніздечко" лише для дорослих, зверніть увагу на The House by Elegant Hotels, популярний курорт Marriott "все включено". Він розташований у Сент-Джеймсі на Барбадосі з чарівними пейзажами біля блакитного моря.

Гості з любов’ю розміщуються в затишних номерах із магічними краєвидами на пишний сад і сріблясте Карибське море. Мандрівників балують романтичними сніданками з шампанським, розслаблювальними масажами та традиційними церемоніями післяобіднього чаювання з великою кількістю делікатесів на будь-який смак. За бажанням готель пропонує заняття йогою та фітнесом із персональним інструктором.

The House by Elegant Hotels пропонує романтичні сніданки з апетитною їжею та напоями. Джерело: Freepik

The House by Elegant Hotels часто обирають молодята для романтичних відпусток удвох. Тут можна пограти в гольф і насолодитися велнес-процедурами в пляжному будинку. Пакети "все включено" включають розкішне меню з багатим розмаїттям кулінарних шедеврів і необмежений доступ до водних видів спорту. The House by Elegant Hotels — чудовий варіант відпустки з акцентом на персоналізоване обслуговування гостей.

Solaz, Luxury Collection Resort, Лос-Кабос

До топових курортів Marriott "все включено" входить Solaz, який благородно розкинувся в Лос-Кабосі. Він запрошує гостей насолодитися розкішшю просторих номерів, оформлених у барвистому мексиканському стилі.

Це унікальна локація з оригінальною архітектурою та дивовижною енергією. Атмосферу королівського відпочинку гармонійно підтримують ресторани з вишуканою кухнею, гідромасажні ванни та спа-центри з тонізувальними процедурами. Для душевних посиденьок облаштовані зони з вогнищами на просторих терасах. Про юних туристів також подбали, створивши дитячий клуб із крутими іграми та розвагами.

Після ситного сніданку настав час зайнятися однією з улюблених активностей на курорті Solaz: катанням на човнах і каяках, спостерігаючи за кумедними китами, снорклінгом або їздою по бездоріжжю дикими пейзажами. Якщо ви справжній фанат риболовлі, вирушайте на захоплююче "полювання" за морськими трофеями. Курорт регулярно проводить шикарні кулінарні майстер-класи, де гості готують власні "шедеври" під керівництвом талановитих експертів.

Treasure Beach by Elegant Hotels, Барбадос

Ще один фаворит серед любителів розкоші — Treasure Beach by Elegant Hotels на Барбадосі. Ця перлина Marriott "все включено" налічує 35 номерів із затишними спальнями, балконами та ефектними стінами з коралового каменю. Готель пропонує казкові краєвиди на сад, бірюзовий басейн і безкрайній океан. Наповніть відпустку свіжими враженнями, відвідавши творчі виставки картин у художніх галереях і оглядаючи цікаві експонати в музеях. Не пропустіть тур Treasure Art Crawl для яскравих туристичних відкриттів.

Мандрівників на Treasure Beach завжди розважає насичена програма відпочинку. Тут є заняття з міксології та кулінарії з ексклюзивними дегустаціями вин. Курорт пропонує безліч водних видів спорту, зокрема яхтинг і підводне плавання.

Hideaway at Royalton Saint Lucia, Сент-Люсія

Шанувальникам бездоганної розкоші неодмінно сподобається курорт Marriott "все включено" Hideaway at Royalton Saint Lucia. Ця ефектна "перлина" Autograph Collection призначена лише для дорослих. Курорт розташований у магічній локації, обрамленій зеленню приватної бухти.

Мандрівникам пропонують 290 номерів із елітними інтер’єрами та ретельно підібраним декором. Готель має гідромасажні ванни та добре обладнані зони для відпочинку у вітальні. Деякі люкси мають індивідуальний доступ до приватних віталень. Гості обирають дозвілля на свій смак: відпочивають на пляжі з білим піском, займаються водними видами спорту або відвідують спа-центр. Поблизу розташований гольф-клуб із 18 лунками.

Hideaway at Royalton Saint Lucia має 9 ресторанів із американською, італійською, східною та мексиканською кухнею. Королівські меню з великою кількістю авторських напоїв і делікатесів точно не розчарують і подарують море кулінарних насолод.

Royalton Antigua, Антигуа

Ще одна "перлина" в списку найкращих курортів Marriott "все включено" — Royalton Antigua. Опинившись на мальовничих берегах затоки Діп-Бей на Антигуа, мандрівники починають розуміти, що таке справжня п’ятизіркова відпустка.

Для розміщення на курорті туристи обирають розкішні люкси або бунгало з прямим доступом до водних розваг. Тут можна насолоджуватися катанням на човнах, підводним плаванням і віндсерфінгом. Royalton Antigua вміє дивувати: тут є два бірюзові басейни, а також комфортні зони для тенісу та пляжного волейболу. Гостям пропонують унікальні майстер-класи з танців і кулінарії.

У 8 ресторанах умілі кухарі готують чудові страви місцевої та міжнародної кухні. За бажанням гості можуть організувати романтичну вечерю, замовивши ароматні делікатеси та напої прямо в номер.

Grand Lido Negril, Ямайка

Першокласні послуги лише для дорослих організовані на курорті Grand Lido Negril Au Naturel, відомому курорті Marriott "все включено". Подорожуючи сюди, майте на увазі, що це зона комфорту для нудистів, і на пляжі та в басейні готелю прийнято плавати оголеним.

Grand Lido Negril Au Naturel запрошує гостей розміститися в просторих і стильних люксах із приватними балконами чи терасами та гідромасажними ваннами з тропічним душем. У кожному номері є мінібар із охолодженими напоями та апетитними закусками. За бажанням гості можуть заселитися в зручний номер із легким доступом до басейну або пентхаус із відкритим джакузі. Курорт запрошує оцінити розкішну кухню 12 ресторанів і відпочити в 9 барах із привітною атмосферою та багатим асортиментом напоїв і десертів. Важлива перевага Grand Lido Negril Au Naturel — цілодобове обслуговування дворецьким і близькість до Royalton Negril і Hideaway at Royalton Negril.

The Westin Reserva Conchal, гольф-курорт і спа "все включено", Коста-Рика

Якщо вам до вподоби відвідати високо оцінений курорт Marriott "все включено", бронюйте номери в The Westin Reserva Conchal, який знайшов "притулок" у сонячній Коста-Риці. Тут гості можуть насолоджуватися ідеальною пляжною відпусткою з моторними та немоторними видами спорту та розважальними заходами.

406 номерів готелю бездоганні, з дизайнерськими меблями та дорогою обробкою, а завдяки мрійливій атмосфері ніщо не відволікатиме вас від екзотичного релаксу. Готель запрошує пірнути в бірюзові води басейну у формі лагуни та відвідати фітнес-центр із функціональними тренажерами. Кухня в The Westin Reserva Conchal божественна, з великою кількістю смачних делікатесів зі свіжих овочів і морепродуктів. На гольф-полі, де часто проводять чемпіонати, можна практикувати точні удари по м’ячу, постійно відточуючи спортивну майстерність.

W Maldives, один із топових курортів Marriott "все включено"

Тепер зазирнемо до ще одного королівського курорту Marriott "все включено" з оригінальною назвою W Maldives. Цей райський оазис "притулився" в мальовничій локації з молочно-білими пляжами та бірюзовими лагунами.

Для приємного відпочинку мандрівники можуть обрати одну з 77 вілл із індивідуальними басейнами та просторими терасами. Є вітальні з прозорою підлогою та великими телевізорами з плоским екраном і звуковими системами Bose.

W Maldives — райська мрія з басейном і спа-центром. Джерело: Freepik

6 ресторанів курорту пропонують гостям "пірнути" у світ гастрономічних насолод із апетитними салатами, десертами та закусками. Спа-центр Overwater Away Spa — справжня "скарбниця" розслаблювальних і тонізувальних процедур для обличчя та тіла. Тут можна відчути безліч граней блаженства та гармонії.

Не думайте, що відпустка в W Maldives зводиться лише до нудного відпочинку на пляжі. Коли мандрівники хочуть шалених емоцій із драйвом і адреналіном, вони вирушають кататися на водних лижах, займатися віндсерфінгом і парасейлінгом.

Regis Bermuda Resort, Сент-Джордж

Топові курорти Marriott "все включено" виконують усі бажання мандрівників щодо розкішного розміщення, вишуканої кухні та насиченої розважальної програми. Regis Bermuda Resort, який слугує яскравою "прикрасою" Бермуд, ще раз доводить це твердження.

Курорт розкинувся на оксамитовому пляжі Сент-Кетрін, який ніжно "шепоче" лагідними хвилями океану про любов, цілющу тишу та спокій. На тлі численних "заслуг" курорту одразу виділяються:

два блакитні басейни;

дитячий клуб із веселими та освітніми активностями;

ресторан із чудовою кухнею, який працює цілодобово. Спа-центр Iridium Spa пропонує омолоджувальні масажі та королівські процедури для обличчя й тіла з використанням натуральних і цінних інгредієнтів.

Royalton St. Lucia, Сент-Люсія

Курорти бувають різними, і якщо вас цікавить екзотична локація для сімейного відпочинку, пропонуємо обрати чудовий курорт Marriott "все включено" Royalton St. Lucia. Стильні та світлі номери мають усе, що асоціюється з розкішшю: від ліжок king-size із брендованою білизною до тропічного душу в ванних кімнатах.

Балкони та тераси з магічними краєвидами на океан наповнюють номери повітряною атмосферою з "акордами" жаданої безтурботності. Тут, на блакитному узбережжі, можна відчути справжній смак життя з його тонкими нюансами. Юні мандрівники ніколи не нудьгують, адже в Royalton St. Lucia є комфортні ігрові майданчики і дитячий парк із веселими активностями для дітей. Для підлітків створено Hangout Teens Club із захопливими майстер-класами та тематичними заходами.

Апетитну вечерю з келихом ароматного вина можна знайти в 8 ресторанах курорту, а в одному з 7 барів за бажанням можна влаштувати дегустацію вишуканих коктейлів і десертів. Курорт пропонує безліч розваг для дітей і дорослих, запрошуючи їх ніжитися на м’якому піску пляжу, плавати в басейні, тренуватися у фітнес-центрі чи грати в теніс на доглянутому корті. Додайте до цього яскраве нічне життя з запальними вечірками з клубною музикою та діджеями — і "картина" вашої ідеальної відпустки завершена.

Ми раді провести вас у тур найкращими курортами Marriott "все включено". Тут відпочивальники почуваються як королівські особи завдяки ретельно продуманому сервісу та широкій розважальній програмі. Оберіть казковий курорт на Мальдівах, Ямайці, Мексиці чи в Домініканській Республіці та вирушайте в дорогу. Нехай ваша відпустка біля океану здійснить вашу заповітну мрію!