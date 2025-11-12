Скандал навколо ''Енергоатома''викрив куди більшу проблему, ніж корупція в Україні

Пост про де-інституалізацію в Україні. Він не сподобається багатьом

Скандал, який відбувся навколо "Енергоатома", насправді викрив куди більшу проблему, ніж корупція в Україні. Явище, коли державні та ринкові інституції не виконують свої функції, в науці називають де-інституалізацією. Народною мовою: ті, хто має виконувати певні дії – нічого не робить. Тож пройдемось по всім учасникам.

1. Наглядова рада Енергоатому впритул не бачила систематичне завишення цін при закупівлях? Друге питання до Наглядової ради – безпекове. Третє питання – принциповості позиції, оскільки зараз є всі ознаки того, що Рада голосувала так, як хотіли в неформальному центрі прийняття рішень. Вочевидь, Наглядова рада виконувала роль фігового листка, яким прикривали свавілля.

2. Цікаво, як ситуацію з існуванням контори в центрі Києва, через яку пройшло понад 100 млн доларів США, прокоментує Державна служба фінансового моніторингу та фінмон НБУ? Витягнути сотні тисяч доларів, та ще і в пакунках федеральних банків США, з українського банку неможливо за чинним законодавством. Втім, навіть якщо кошти завозились через кордон, все одно виникає питання в існуванні схем їх відмивання. Тож виникає вкрай некрасива ситуація, коли НБУ створює рядовим українцям проблеми в банках за мікро-схеми, навіть при підозрі послуг дропів закривають рахунки, а тут пральня в центрі міста миє в промислових масштабах. М’яко кажучи, тут є над чим поміркувати і кому "дати по руках".

3. Фірма, пов’язана з сенатором рф Деркачом? Агов, СБУ, у вас в слідчому ізоляторі сидить Буратіно (чи Пінокіо)), маю на увазі депутата Дубінського) в т.ч. за те, що посидів рядом з Деркачом на прес-конференції про "поганого сина Байдена". А тут нерухомість, ціла пральня, та ще й якісь книжечки з адміністрації путіна при обшуках. Схоже, що хтось не дуже ретельно виконував свої службові обов’язки. Це як мінімум.

4. До НАБУ, подвиги якого зараз оспівують в ЗМІ, також є кілька гострих питань.

(А) Так виходить, що "святе НАБУ" в процесі слідчих дій дізналось про фірму, пов’язану з Деркачем, і надцять місяців спостерігало як працювала пральна машина?

(Б) Чи я вірно розумію? Що у вересні "святе НАБУ" слухало, як комусь були замалі відкати за захисні споруди і вони продовжували пасивно слухати, хоча й усвідомлювали, що є ризик ударів рф, в результаті яких Україна залишиться без електрики. Це точно українська спецслужба, чи просто спостерігачі? Це питання ще потрібно буде дослідити.

(В) А навіщо НАБУ та САП розігнали соцмережами фото пакунків з грошима з банків США? Щоби що? Щоб передати пас російській пропаганді? В такому випадку вони свою місію виконали, росіяни вже підхопили. Чи це було зроблено для того щоб привернути увагу західних партнерів України? Надлишково емоційною виглядає і комунікація НАБУ на youtube, в якій вбачається спроба розігнати тему, як це роблять ЗМІ. Мені здається, що НАБУ та САП за чинним законодавством не є політичною інституцією, але їх комунікаційна політика як раз є заявкою на політичний акт.

5. Окреме дуже цікаве питання про "курку та яйце". А що відбулось раніше? Росіяни прийняли рішення про масовану атаку на українську енергетику, чи вони спершу дізнались про відсутність захисту нашої енергетики, а потім прийняли відповідне рішення? Якщо ж вони дізнались про відсутність захисту, то де було джерело такої інформації: (А) Зібрали "в полі" від агентури, яка завербована дистанційно; (Б) Відбувся витік з НАБУ, ви ж пам’ятаєте, що одного з детективів НАБУ досі тримають під вартою за підозрою у співпраці з росіянами; (В) Витік відбувся від обнальщиків Деркача. Є такий варіант, що реалізувались відразу 3 сценарії. Удар в ніч на 8 листопада для рф з їх кволою економікою був досить дорогим. "Інвестувати" у вихід з ладу нашої енергосистеми росіяни могли тільки за умови розуміння, що отримають в одному флаконі не тільки слабку енергосистему, але й політичну кризу в Україні. Енергосистему України виводили з ладу не один раз. Цей рецепт тут не працює, бо 99% українців краще сидітимуть без електрики, ніж стануть регіоном рф. Тож інвестиція мала сенс тільки при наявності новацій в диверсійному заході.

6. Цікаво, що загострення відбулось як раз при дуже важкій економічній ситуації в рф (про плівки Міндіча я вас попереджав ще 2 тижні тому). рф конче потребує вирішення українського питання, оскільки економіка рф не тягне цю війну, та і президент Трамп втрачає терпець. Якщо не можна перемогти на полі бою, а тероризувати міста ракетами стає дорого, то організація політичної кризи в Україні – це цілком робочий варіант вирішення їх проблеми. Багато хто з моїх підписників вбачають протиріччя між діями СБУ, які відловлюють російських агентів в НАБУ, і діями НАБУ, які вказують на російські сліди в провладних корупційних схемах. Насправді, ніяких протиріч тут немає. ФСБ працює по обидві боки фронту, бо їм не цікаво ані творити корупцію в Україні, ані ловити корупціонерів, їм цікаво управляти політичними кризами в Україні, і шкодувати на це коштів вони не будуть.

Підсумок. Єдиною ефективною пігулкою від ФСБ-вірусу в периметрі роботи наших державних інституцій було, є і буде – відновлення функціоналу всіх державних інституцій. З путіним неможливо боротись при наявності інституту смотрящих, які керують під прикриттям наглядових рад, створених з "фунтів". Інститут "смотрящих" на пост-радянській простір прийшов з кримінального світу, його периметр вразливий для корупційних ризиків, що ми зараз і спостерігаємо на практиці. Як тільки ми реально повернемо органам управління всіх державних інституцій, компаній і банків їх функціонал, то подібних історій в Україні буде значно менше.