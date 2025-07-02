Росія зробила ставку на терор тилової України дронами за ''підтримки'' ракетних ударів. Аналіз за місяць і чого очікувати

У червні 2025 року російські окупаційні війська здійснювали системний терор тилової України наймасовішими нальотами дронів за весь час повномасштабного вторгнення. Також РОВ інтенсивно застосовували комбіновані ракетні удари. Червень став найактивнішим місяцем за сумарним застосуванням усіх засобів ураження противником, але зі своїми нюансами.

Детальніше про це – у матеріалі спільного проєкту OBOZ.UA та групи "Інформаційний спротив".

Скільки ракет ворог запустив по Україні

Протягом червня російські окупанти завдали по території України три масовані комбіновані комбіновані ракетні удари та два дорозвідувальні – з обмеженим боєкомплектом:

6 червня – масований удар 45 ракетами;

9 червня – обмежений удар 20 ракетами;

17 червня – масований удар 32 ракетами;

23 червня – обмежений удар 23 ракетами;

29 червня – масований удар 57 ракетами.

Також протягом місяця РОВ завдавали регулярних одиночних/парних ударів – переважно балістичними ракетами 9М723/KN-23. І до того ж досить активно стали застосовувати модифікацію Іскандер-К.

Загалом у червні РОВ застосували 253 ракети, з яких 175 було збито.

Нагадаю, що в травні – 129 ракетних засобів ураження (з яких було перехоплено 64), у квітні – 124 ракети (перехоплено 63), у березні – 85/38, у лютому – 99/14, у січні – 103/42.

Тобто червень за ракетними ударами став найінтенсивнішим місяцем за перше півріччя 2025 року.

Нальоти Shahed-136, "Гербер" та інших

У червні російські окупанти встановили абсолютний рекорд застосування Shahed-136/"Гербер"/"Пародій" – 5 414. Якщо враховувати пуски з 30 червня на 1 липня, що спірно, як фактор пусків в останню добу попереднього місяця, але все ж таки врахуємо і цей параметр, то ми маємо показник 5 466.

Нагадаю, що раніше абсолютно рекордним був березень – 4 196.

Примітно те, що відсоток результативних для ворога ударів порівняно з травнем і квітнем трохи, але знизився – до 14%. Зазначу, що це сталося на тлі зростання кількості застосовуваних РОВ дронів.

Нагадаю, що в січні 2025-го окупанти застосували 2 507 Shahed-136/"Гербер"/"Пародій", у січні – 2 507, у лютому – 3 907, у березні – 4 196, у квітні – 2 357, а в травні – 3 512, водночас відсоток ударів змінювався в пропорції 3%, 3%, 9%, 15%, 16%, 14%.

Піковими ж днями нальотів цієї комбінованої категорії були:

1 червня – 472 дрони;

6 червня – 407 дронів;

9 червня – 479 дронів;

10 червня – 315 дронів;

17 червня – 440 дронів;

21 червня – 272 дрони;

23 червня – 352 дрони;

27 червня – 363 дрони;

29 червня – 477 дронів.

На сьогодні в Росії виробляють у середньому 90 дронів-камікадзе Shahed-136 на добу і приблизно стільки ж дронів-приманок "Гербера"/"Пародія". Таким чином, на добу РОВ мають можливість застосовувати 150-180 дронів Shahed-136/"Гербера"/"Пародія", а на місяць – від 5 000 до 5 500.

Застосування РОВ fpv-дронів

У червні російські окупаційні війська застосували понад 20 000 fpv-дронів. Це досить середньостатистичний показник, і протягом усього місяця РОВ запускали в середньому близько 5 000 fpv-дронів на тиждень.

Попри те, що в червні очікувалася значна інтенсифікація використання цієї компоненти, якогось різкого стрибка не відбулося. Навпаки, спостерігалося розмірене системне застосування.

Нагадаю, що абсолютний рекорд з fpv-дронів за місяць був встановлений у березні – понад 22 тисячі.

ББ "Ланцет"

Протягом червня РОВ застосували близько 230 баражуючих боєприпасів "Ланцет".

Середній показник протягом місяця був у межах стандартних до 10 одиниць на добу.

"Молнія-2", "Прівєт-82"

У червні 2025 року російські війська застосували близько 400 дронів-камікадзе "Молнія-2", що значно менше за показник за травень – 650 і квітень – 600. Дивним чином замість нарощування "Молнія-2" показала абсолютно зворотний результат.

Дрони "Прівєт-82" традиційно фіксувалися впродовж усього місяця поодиноко, і їх сумарне застосування трохи перевищило 55 одиниць.

Висновки

Як бачимо на прикладі червня, РОВ роблять ставку на терор тилової України дронами Shahed-136/"Гербера"/"Пародія", які почали регулярно посилюватися комбінованими ударами ракет. Але в такому інтенсивному темпі надавати ракетну підтримку РОВ довго не зможуть, зважаючи на необхідність накопичення боєкомплекту, а не постійного його витрачання вище норм виробництва. Отже, повернення до середньостатистичних пусків у межах 100-130 пусків на місяць неминуче.

На жаль, того самого не можна сказати про Shahed-136/"Гербери"/"Пародії", тут прогноз більш негативний: поступальне і планомірне зростання добового терору, якщо тільки щось абсолютно несподіване не трапиться з підприємствами, на яких виробляють ці дрони.

За всіма іншими показниками РОВ не демонструють феноменального приросту, який очікувався у зв'язку з початком літньої наступальної кампанії. Натомість за такими категоріями, як "Молнія-2", взагалі спостерігається спад, а за fpv-дронами – стагнація.

Проте ці тенденції можуть бути спричинені затримками поставок комплектуючих за допомогою контрабандних потоків, від яких залежать навіть такі кустарні та примітивні дрони, як "Прівєт-82". А тому це явище цілком може бути тимчасовим.