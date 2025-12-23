Реальна причина провалу переговорів

У Маямі росіяни просто тягнули час. Наступний раунд у Москві також не дасть нічого нового.

Я багато разів говорив і писав: ці переговори не про території, як це сприймається у нас. І навіть не про захоплення всієї України. Путін розглядає ці переговори, як елемент повернення у геополітику. Звідси і страхи європейців про початок війни в Європі, між іншим. Але, як би це парадоксально не було, розуміючи про потенційну можливість війни в Європі, і в ЄС і у США продовжують мислити перш за все категоріями територій.

На жаль, я практично перестав вірити у можливість результативних переговорів. Чому? Путін просто перестав боятися Трампа. І Трамп, який ще цього не усвідомив, не має вагомих важелів впливу. Путін піде на переговори тільки у той момент, коли зрозуміє, що йому щось загрожує. Або політично або фізично.

Головне, щоб це зрозуміла Європа-США-Китай. Як тільки прийде це усвідомлення, можна не сумніватися, що навіть у Росії активізуються чергові Пригожини, попри, здавалося б бетонну владу Путіна. Але, на жаль, досі ніхто (крім України і країн Балтії) не хоче вголос це проартикулювати. І поки це триватиме – триватимуть малорезультативні переговори про території.