Путин не может просто взять и остановить войну — и эта банальная мысль уже становится общим местом. Всё, что происходит сегодня в России — от пропагандистского фронта до индустриального сектора, — указывает на подготовку к новому этапу эскалации. Именно поэтому в Европе идут открытые военные приготовления.

Путинская война — это не просто агрессия против Украины. Это война за отмену всего мирового порядка, который создавался после Второй мировой. Это попытка вернуть человечество в эпоху сфер влияния — даже не в XX, а в XIX век.

Сегодня в России высокопоставленные путинские чиновники и придворные холуи всё чаще называют происходящее своим именем. Само слово "война" начинает входить в обиход внутри страны. А это означает, что война не может быть остановлена — она должна двигаться дальше.

Кремль вполне разумно полагает, что на данный момент Запад не готов к отражению масштабной угрозы. Но ключевое слово здесь — на данный момент. Путин прекрасно понимает, что время работает против него. Поэтому, если у него есть планы — а я не сомневаюсь, что они есть — на наземную провокацию против НАТО, действовать он будет быстро. Диктатор, который уже неоднократно нарушал морские и воздушные границы НАТО, рано или поздно нарушит и наземную.