Хто буде новим головою офісу Президента і чому, глобально, це не має значення

Останні дні всі ЗМІ змагаються в тому, хто вгадає імʼя нового глави офісу. Але якщо спробувати піднятися над персоналіями і подивитися на ситуацію зверху - це не має жодного значення.

Наша проблема не в персонах, а в кризі системи управління. Зміна Єрмака на будь-кого не може змінити систему. Зміна персон призведе лише до посилення/послаблення певних груп впливу. І , можливо, тимчасово знизить рівень напруги в суспільстві (і це дуже важливо). Інституційно, українська держава тримається на:

- силовиках, які виконують перш за все каральні, а не правоохоронні функції. Силовики є головною вертикаллю влади. Бюрократична вертикаль є вторинним елементом. І ця система утворилася не в 2019 році. Її коріння йде від часів Кучми, але в попередні часи вона мала інший рівень арбітражу і інший тип міжвидової конкуренції.

- Регіональних елітах, які переважно створюють свої замкнуті регіональні середовища, але на цьому етапі вони вважають, що їм вигідніше жити в цій напівавтономіі з державою Україна ніж будь-де (звідси кардинальна відмінність поведінки регіональних еліт від подій на Донбасі та в Криму 2014 року.

- Політично роздроблена і ще не оформлена в політичні субʼєкти армія.

- Український народ, який оформився в політичну націю і зараз консолідований у страху загубити державу, як опору для нормального майбутнього.

В усій цій історії Єрмак відповідав за пункт 1. Зміна керівника офісу президента призведе виключно до того, що концентрація впливу на вертикаль силовиків стане меншою і ми отримаємо автономізацію силовиків, а не зміни в системі. А це в свою чергу, призведе лише до двох наслідків:

- посилення/ послаблення певних груп впливу;

- Ослаблення президента, який ще місяць тому мав дуже високий рівень консолідації влади;