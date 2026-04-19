Чому Вашингтон раптово пом'якшив санкції проти РФ?

У міністерстві фінансів США оголосили, що знімають санкції з російської нафти ще на один місяць. Відповідний документ зʼявився на сайті міністерства пізно в пʼятницю ввечері. Ще два дні тому міністр фінансів Скотт Бессент публічно запевнив, що нового полегшення санкцій для Росії не буде.

Йдеться про продовження винятку, який запровадили місяць тому на тлі війни з Іраном. Тоді іноземним країнам дозволили купувати російську нафту, яка вже була завантажена на танкери та перебувала в морі. Термін дії цього дозволу закінчився 11 квітня. Тепер його продовжили до 16 травня. Хоча, як бачимо тепер, можуть розширити і далі.

У Вашингтоні про непопулярні рішення часто повідомляють саме в п’ятницю ввечері – щоб знизити увагу медіа та людей, які на вихідних рідше стежать за новинами. Це двопартійна традиція: так неодноразово відбувалось за адміністрації Трампа, це відбувалось за Байдена, і за попередніх адміністрацій теж.

А після чітких запевнень міністра фінансів, що полегшувати санкції проти Росії більше не будуть, цілком очікувано, що такий крок викличе критику – і в медіа, і в Конгресі, де багато законодавців з обох партій виступали проти цього.Дуже цікаво буде тепер почути нові пояснення Скота Бессента, і як він виправдає цей різкий розворот в політиці свого міністерства.