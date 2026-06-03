Поступово привчаємо рускіх, що якщо вони у себе за порєбриком збираються проводити якісь масові заходи (паради, форуми, мітинги), то їм початку треба просити дозволу не в Кремлі, а у Києва.

Рот Путіна Пєсков зяявляє, що, виявляється, "СВО" для того і задумувалось, аби Україна не обстрілювала росію. Дивна логіка. І як вона тоді співіснує з вчорашньою заявою того ж Пєскова, що Україна має вийти з Донбасу? Це якийсь новий вид шизофренії - ми претендуємо на ваші території, намагаємось їх захопити, вбити побільше цивільних - і все це, щоб ви не били по Санкт Петербургу. Так по ньому ніхто і не бив би, якби начальник Пєскова цю війну не розвʼязав…