Іран став посередником між США та РФ щодо перемир'я з Україною

Парадоксально, але глава МЗС Ірану Аббас Аргачі, схоже, став тим, хто домігся від кремлівців того, чого не досягли Віткофф і Кушнер – зателефонувати Трампу, і сказати, що вони згодні оголосити перемир'я у війні проти України. Зокрема, з нагоди 81-ї річниці закінчення Другої світової війни з московського даточислення.

Погляньмо на хронологію. Аргачі та його заступник Казем Гарібабаді прибули 27 квітня до Петербурга, де з ними у Президентській бібліотеці імені Б. Єльцина дві години розмовляли "путін", лаврів та начальник ГРУ Костюков, який з'явився лише цього року на переговорах з Україною. Третім від Ірану на зустрічі був Казем Джалалі, його посол у РФ.

Цікавим є не тільки формат зустрічі – три на три, а й її місце. Кремлівці призначили її "стратегічним партнерам" чомусь над Москві у будівлях кремля, а бібліотеці у Петербурзі. Ймовірно, через побоювання, щоб їх не підслухали не лише ЦРУ, китайці та інші, а й свої "вежі".

Тому зустрічалися з іранцями на конспіративній квартирі, якою є ця бібліотека, створена у 2007 р. за указом путіна у будівлях колишнього Синоду на Сенатській площі. За радянських часів у них розмістили різні архіви, перетворені 1968 р. на Центральний історичний архів. Путін перед виходом із президентів наказав там встановити сервери та облаштувати сховище для електронних книг із парою залів для обраних читачів за спецперепустками. Медведєв все це зробив і навіть відновив у 2009 р. домову церкву з рідкісною назвою – храм Святих отців Семи Вселенських Соборів.

Отже, зустріч пройшла в суворих умовах конспірації і викликала в пам'яті анекдоти про Леніна, Крупську, Арманд та бібліотеку. Підсумок її теж був поданий у серпанку конспірації - Аргачі досить посміхався, що не дуже природно в його становищі через зрив з 24 квітня переговорів зі США в Пакистані, блокади та іншого. Аргачі після відмови пакистанців продовжувати бути посередником злітав до Оману, звідти зателефонував до Саудитів і бадьоро повідомив, що тепер полетить до Москви.

Очікувалося, що після його приїзду з Москви прозвучить щось грізне і зухвало хамське, але ведмедєву та всьому МЗС слова не дали. Слова "путіна" про зустріч у бібліотеці були обтічні та бляклі. Натомість через півтори доби після неї ввечері 29 квітня в російській соцмережі Макс з'явився аудіозапис семихвилинного монологу Ушакова про те, що "путін" дзвонив Трампу та розмовляв із ним півтори години. Ушаков переказав зміст їхньої розмови з позицій "путіна" та її переказ миттєво переказали у світових ЗМІ.

Ушаков почав свій монолог словами: "Доброго вечора, шановні колеги, відбулася телефонна розмова...". Далі повідомляв, "путін" дзвонив Трампу, щоб висловити "слова підтримки у зв'язку з замахом 25 квітня", "рішуче засудити цей злочин" та привітати Меланію з днем народження - 26 квітня. Потім повідомив, що "путін" просив Трампа більше не бомбити Іран, зняти блокаду, пропонував свої послуги у врегулюванні, обіцяв поговорити для цього з іранцями, ізраїльтянами та всіма державами Затоки, та допомогти вирішити питання з півтонни урану. Наприкінці перейшов до своєї війни проти України, сказав, що РФ впевнено настає і зазнає не таких великих втрат, як повідомляють ЗМІ, проте готова оголосити одноденне перемир'я на 9 травня.

Ушаков не переказав відповіді Трампа на пропозиції щодо Ірану, але докладно описав, як той "активно підтримав цю ініціативу" з одноденним перемир'ям. У результаті маємо – "путін" після конспіративної зустрічі з Аргачі терміново зателефонував Трампу та сказав: за десять днів готовий влаштувати одноденне перемир'я з Україною. Про попереднє до Великодня на 12 квітня "путін" повідомив за добу та без погоджень із будь-ким.

"Аксіос" ще 14 березня писала, "путін" та росіяни постійно пропонують США свої послуги у вирішенні питання з іранським ураном та інше, але Трамп незмінно відповідає – спочатку пред'явіть перемир'я з Україною. На цей підхід Трампа звернула увагу і на "Гардіан", коли 29 квітня опублікувала переказ монологу Ушакова.

Можна сміливо сказати, Трамп намагається виміняти в Росії спочатку перемир'я у її війні проти України, замість зняття блокади з Ірану, й у її повне завершення. Аргача мала місію ще раз переконливо пояснити це кремлівцям при зустрічі. Отже, він мав вагомі причини посміхатися після неї – місія вдалася.

Справді, швидко з'явився монолог Ушакова у стилі послань нового рахбара – закадровий голос під фотографією. Є причини вважати, "путін" не дзвонив Трампу, діалог йшов іншими каналами, і в результаті американці попросили кремлівців заявити про перемир'я, щоб було що обговорити. Вибір формату заяви надали їм. Від себе гарантували позитивний коментар Трамп. Трамп відволікся від короля Чарльза та його дружини Камілли, які перебували з візитом до США з 27 по 30 квітня, та оперативно дав 29 квітня потрібний коментар.

Пісків наступного дня скривджено сказав, що чекає на реакцію з Банкової на цю ініціативу, але незалежно від неї перемир'я 9 травня буде реалізовано, оскільки це указ "путина". Пєскову не сказали, що на три години раніше Зеленський "доручив з'ясувати деталі" і запропонував обговорити перемир'я більше, ніж на один день.

Очевидно, що до 5-6 травня має стати відомо – буде перемир'я на один-два тижні для заспокоєння Трампа чи ні. Якщо ні, то США продовжать блокаду портів Ірану, коли через Ормуз щодня проходить лише 9-10 суден. З 20 по 27 квітня через нього пройшло 54 судна та Іран їх не зачепив. Це 10-12% довоєнного потоку.

У цій схемі є якась симетрія - Тегеран вимагає від Вашингтона, щоб Ізраїль припиняв бомбардувати Ліван і оголошував перемир'я, і досяг цього. Симетрично Трамп має право вимагати від Тегерана, щоб той підштовхнув Москву до перемир'я з Україною, і для цього поділився з Аргачі частиною своїх карт. Як показала зустріч у бібліотеці – це поки що начебто працює. Так як до бібліотеки приїхав і Джалалі, посол Ірану в РФ, то його явно ввели в процес як зв'язкового на постійній основі, що означає – очікується продовження.