Пентагон зненацька продає Україні диво-зброю?

В українському інформпросторі продовжують несамовито піарити примарну американську крилату ракету ERAM, яку начебто у кількості 3.350 одиниць дозволив нам продати Пентагон за європейські гроші. І навіть терміни постачання анонсують — через 3 тижні.

Розумію бажання добрих новин, особливо, від недобрих Сполучених Штатів. Але як можна анонсувати постачання того, що фактично не існує?

ERAM — це лише назвала великої програми модернізації застарілих авіабомб вільного падіння, яких у Штатах іржавіє на складах понад півмільйона, на щось більш сучасне і придатне до використання на полі бою.

Перше покоління таких модернізованих авіабомб з крильцями та системою наведення по GPS, які звуться JDAM, Україна використовує доволі давно. Ці керовані авіабомби непогано себе проявили, допоки ворог не створив ефективну РЕБ, яка відкидає JDAM у минуле, позбавляючи виріб його високої точності.

Так от, у програмі ERAM планується використовувати більш захищену від РЕБ систему керування з новою антеною для роботи з супутниковими сигналами. А також додати до конструкції невеличкий турбореактивний двигун, що забезпечить дальність польоту 300-400 км.

Дуже непогано. Але це все — після того, як наявні дослідні зразки модернізованої системи, центральним елементом якої залишається звичайна авіаційна бомба, будуть випробувані (швидше за все, в Україні), система піде у серію і буде вироблена достатня кількість одиниць. І тільки потім почнеться практична передача виробу ЗСУ. Або не почнеться, бо Д. Трамп зі своїм міністром оборони П. Гегсетом — вони такі, дуже послідовні.

Єдине, що надає упевненості - це економічний розрахунок. Система для модернізації буде коштувати тисяч 150 доларів. Хай навіть 200. Старі авіабомби зі складів не коштують нічого, навпаки, треба витрачати гроші, щоб їх зберігати. Тоді якщо за 3.350 одиниць американці хочуть 835 млн доларів, то профіт виходить чудовий. Все, як полюбляю Трамп.

Але все одно, це не привід затято розганяти по Україні черговий анонс без гарантій реалізації.