Про конспірологію у скандалі з Міндічем

Цікаво, чому немає версії, що люди, які сиділи на тендерах "Енергоатому", хотіли послабити президента Зеленського, і тому крали гроші

Якщо вірити анонімним телеграм-каналам, які несуть щиру правду і нічого крім правди в маси, то операція НАБУ "Мідас" це одночасно:

операція росіян, які руками НАБУ послаблюють президента Зеленського;

операція Трампа, який руками НАБУ хоче послабити президента Зеленського, примусити його до миру та отримати Нобелівську премію.

Цікаво, що ці версії в певних головах можуть існувати одночасно. І ще ж не можна забувати про Кудрицького, який агент Сороса і чорт знає кого ще і тому не вберіг українську енергетичну систему.

Цікаво, чому тільки немає версії, що люди, які сиділи на тендерах "Енергоатому", хотіли послабити президента Зеленського, і тому крали гроші.

Тим більше, що якраз це їм вдалось. Окрім, звісно, того факту, що люди нормально заробили гроші. І в принципі для них і цього було достатньо. А послабити Зеленського, а заразом з ним, на жаль, і керованість країни під час війни, їм вдалось просто на здачу. Добре що, що плівки НАБУ цього разу стосуються корупції в енергетиці, а не при закупівлі зброї…

А тепер попробуй пояснити звичайним українцям, що відключення електроенергії пов'язані із російськими ударами, а не з тим, що колишній помічник зрадника Деркача пиляв гроші в Енергоатомі в хорошій компанії? А ще ж завжди є і була версія про експорт електроенергії. А зима ж ще не встигла початись. І росіяни продовжать бити. В тому числі, щоб роз'єднати лівий і правий береги Дніпра.

І в один момент може виникнути ситуація, коли на правому березі електрика буде, і буде профіцит, а на лівому буде дефіцит. І оскільки переправити більше електроенергії з правого берега на лівий берег буде неможливо, то буде йти експорт. Ось тут ми побачимо справжній тріумф конспірологів в чатиках ОСББ. Причому, в той момент те саме можуть писати й ті самі дуже зручні зараз телеграм-канали.

Але ж ні, телеграм наше все, і забороняти його не будуть в Україні. Бо хто ж ще напише, що НАБУ працює чи то на росіян, чи то на Трампа, чи то на Барона Ротшильда і відвертатиме увагу від суті справи на те, що це помста антикорупціонерів за липневу спробу знищення. Хіба що хтось побачить маленьку нестиковку у тому, що дати більшості записів – це дати до спроби знести НАБУ і САП у липні. Але ж то таки дрібниці. Хто на це буде звертати увагу.

Чи будуть росіяни використовувати цей скандал на повну? Звісно, будуть. Були б дурними, якби не використали. А вони не дурні. Але чи має НАБУ не розслідувати корупцію в Україні тільки тому, що факти будуть використані росіянами для інформаційних атак? Питання риторичне.

Як і питання про жадібність…