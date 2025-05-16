Найкращі маршрути для автоподорожей у Кенії: 5 варіантів для захоплюючих африканських відпусток

Розлогі національні парки Кенії та мальовничі, колоритні містечка пропонують чудовий варіант для автоподорожі, дозволяючи мандрівникам глибоко зануритися в місцеве життя та культуру, переосмислюючи своє розуміння країни. Приватні самостійні автотури в Кенії надають мандрівникам свободу відвідувати бажані пам’ятки в обраному порядку, за власним графіком і зупинятися на оглядових майданчиках та в ресторанах, коли забажається. Це дозволяє досліджувати менш відомі місця поза типовими маршрутами, створюючи унікальний і ексклюзивний досвід Кенії.

З цим гідом по 5 найкращих маршрутах для автоподорожей у Кенії ви зможете спланувати ідеальну африканську дорожню пригоду.

1. Найробі – озеро Найваша і назад

Більшість маршрутів починаються зі столиці Кенії – Найробі. Джерело: Image Nina Stock/Pixabay

Відстань: 60 миль (95 км); Тривалість: 1 день.

Одним із найзручніших і захоплюючих напрямків для короткої поїздки зі столиці Кенії, Найробі, є унікальне вулканічне озеро Найваша. Тут ви зможете насолодитися приголомшливими краєвидами Великої Рифтової долини з чудових оглядових майданчиків, таких як Матора, де ви побачите дно долини, всіяне озерами, активними та сплячими вулканами, оточеними хребтами та уступами. Виїжджаючи з Найробі, приблизно через 30 миль (50 км) зупиніться біля Каплиці Мандрівників, також відомої як церква Май Махіу. Ця церква, одна з найменших у світі, була побудована в 1942 році італійськими військовополоненими. На шляху ви також зустрінете знак "Ласкаво просимо до району Накуру" з картою Африки, популярне місце для туристичних фотосесій.

Якщо ви вирішите залишитися на ніч біля Найваші замість того, щоб повертатися того ж дня, зупиніться в Національному парку Лонгонот у межах кратера. Тут ви зможете помилуватися краєвидом Великої Рифтової долини з краю кратера та продовжити шлях до озера, щоб поспостерігати за різними видами птахів і дикими тваринами біля водопою. Якщо дозволяє час, дослідіть вулкан Лонгонот, озеро Кратер і острів Кресент. Ви також можете відвідати Пекельні Ворота, один із найгарніших національних парків Африки, що вражає драматичними пейзажами високих скель, кам’яних веж і вкритих чагарниками вулканів, які виділяють геотермальну пару. У парку мешкають різноманітні тварини, зокрема жирафи, зебри, буйволи, бабуїни, газелі Томсона, антилопи, гепарди та гієни, хоча побачити їх може бути непросто.

2. Кісуму в Західних нагір’ях

Відстань: 225 миль (360 км); Тривалість: 7–10 днів.

Вирушайте в одну з найкращих поїздок Кенією з краєвидами на Велику Рифтову долину, що починається з Найробі та закінчується в портовому містечку Кісуму.

З Найробі прямуйте на північний захід до озера Накуру, оточеного невеликим заповідником. Продовжуйте шлях до Кісуму, слідуючи одним із найкращих маршрутів Західної Кенії, який пропонує захоплюючі краєвиди північних частин Рифтової долини. Цей маршрут також проведе вас через шосе Найробі–Найваша та включає відвідування міста Керіхо, даючи змогу відчути повсякденне життя Кенії поза межами столиці. Запасіться їжею тут, а за бажання зупиніться в сафарі-лоджах або номерах і розслабтеся на пляжі.

Поблизу Керіхо відвідайте кілька чайних ферм і ліс Мау, який пропонує цікаві звивисті маршрути для автоподорожей Кенією. Досягнувши Кісуму, розташованого на північно-східному березі озера Вікторія, не поспішайте, щоб насолодитися атмосферою цього портового міста. Дослідіть його жваві ринки, святилища імпал і насолоджуйтесь чудовими заходами сонця перед поверненням.

3. Найробі – озеро Магаді

Кожен маршрут у Кенії відкриє мандрівникам фантастично красиві краєвиди. Джерело: Image Antony Trivet/Pixabay

Відстань: 70 миль (112 км); Тривалість: 2 дні

Один із найкращих маршрутів для вікендної автоподорожі в Кенії приведе вас до приголомшливого "рожевого" озера Магаді. Цей варіант ідеальний для мандрівників, які хочуть залишатися неподалік від столиці, але все ще бажають насолодитися захоплюючими краєвидами дикої природи.

Вирушаючи на південь від Найробі, приблизно за годину ви прибудете до заміського клубу Олеполос. Окрім чудових піших маршрутів із величними краєвидами, місцевий ресторан Nyama Choma подає смачні обіди. Його назва перекладається з суахілі як "м’ясо на грилі". На шляху ви також знайдете численні придорожні кіоски, що продають смажену курку, печену козлятину та хрусткі кукурудзяні закуски, даючи змогу дослідити місцеву сцену швидкого харчування. Продовжуючи подорож, ви проїдете через традиційні села та зарості акацій, поки не дістанетеся до содового озера Магаді. Це найвіддаленіше з усіх озер Рифтової долини, тому туристів тут менше. "Магаді" означає "солоне" мовою масаї, що точно описує озеро. Висохлі частини водойми та прилегла територія вкриті товстим шаром солі, що надає пейзажу фантастичного вигляду.

Озеро приваблює багато видів птахів, зокрема рожевих фламінго. Ви можете влаштувати пікнік на березі або відвідати спортивний клуб озера Магаді та наметовий табір. Тут можна насолодитися смачним обідом або залишитися на ніч у комфортних номерах чи наметах у стилі сафарі. Подивуйтеся навколишній природі, особливо заходам сонця над озером. Провести ще одну ніч навколо пагорбів Нгонг після дослідження скель і дна долини також варто.

4. Гора Кенія

Відстань: 133 милі (213 км); Тривалість: 3 дні.

Фантастичний варіант для поєднання захоплюючої автоподорожі та піших походів у Кенії – вирушити до парку Найробі–Гора Кенія. Міські райони поступаються місцем сільським із пишною зеленню, коли ви їдете на північ від Найробі до Національного парку Гора Кенія. Ці райони популярні для піших походів, дикого кемпінгу та скелелазіння. Проїжджаючи повз місто Тіка, обов’язково зупиніться біля придорожніх кіосків, щоб скуштувати місцеві ананаси. Наступна зупинка – табір Сагана, розташований приблизно за 60 миль (95 км) від Найробі, де ви можете насолодитися рафтингом і зіплайном.

Перед тим, як дістатися до гамірного міста Нанюкі, воріт до гори Кенія, зупиніться біля знаку екватора – селфі тут є обов’язковим для пам’ятних автоподорожей Кенією. Дослідіть місцевий ринок ремесел, щоб придбати сувеніри. У Нанюкі ви також можете насолодитися смаженою козлятиною та кукурудзою, знайти чудову кав’ярню та магазин із морозивом, закусками та напоями. Якщо ви готові продовжити цю подорож, прямуйте на захід від гори Кенія до Національного парку Меру. Менш туристичний і з авантюрною атмосферою, він переповнений дикою природою вологих земель і пропонує приголомшливі краєвиди на гору Кенія.

5. Шосе Найробі–Момбаса

Подорожі Кенією дозволять спостерігати за тваринами в їхньому природному середовищі. Джерело: Image Herbert Aust/Pixabay

Відстань: 305 миль (490 км); Тривалість: 10 днів.

До Момбаси також можна дістатися літаком або поїздом, але набагато захопливіший досвід – проїхати одним із найкращих мальовничих маршрутів, що пропонують різноманітні ландшафти Кенії, від бушу до пляжу, перетинаючи дикі простори національних парків.

Шосе Найробі–Момбаса добре доглянуте, переважно двосмугове, що забезпечує приємну поїздку. Почніть із виїзду до Амбоселі, національного парку, відомого своїми приголомшливими краєвидами з величною горою Кіліманджаро на тлі. Проведіть тут кілька ночей, спостерігаючи за стадами слонів. З Амбоселі поверніться на головне шосе та прямуйте до іншого національного парку, Цаво. Як один із найбільших парків країни, Цаво поділений на східну та західну частини, відомі своєю різноманітною дикою природою та мальовничими ландшафтами з кратерами, пагорбами та вкритими чагарниками скелями. Прямий маршрут на захід веде до парку Цаво Захід, одного з найстаріших у Кенії. Однак сюди краще їхати за хороших погодних умов, і варто перевірити у рейнджерів парку або персоналу Амбоселі найсвіжішу інформацію про стан доріг і доступ до парку. Приблизно 62 милі (близько 100 км) шосе простягаються між парками Цаво Схід і Цаво Захід. На цьому маршруті ви матимете змогу зустріти зебр, слонів, жирафів і мавп. Частину шляху ви їхатимете вздовж залізничної колії, що дає змогу зробити чудові фото та отримати унікальний досвід, проїжджаючи поруч із поїздами. Продовжуючи шлях, місцевість стає більш горбистою та пишною, проходячи через місто Мтіто Андеї та пагорби Шимба, перш ніж дістатися до Момбаси.

Кенія пропонує багато цікавих місць для відвідування автомобілем. Ви можете поїхати на південь від міста до приголомшливих білих піщаних пляжів Галу та Діані на узбережжі Індійського океану або на північ. Подорож на північ дозволяє відвідати гарне місто Кіліфі з його стародавніми руїнами та усамітненими пляжами, зайнятися снорклінгом у Ватаму з його чудовим пляжем і морським національним парком або дослідити гамірний Малінді з атмосферою старого міста, італійськими ресторанами та кришталево чистими водами морського національного парку.

Поради для водіння

Головні дороги Кенії загалом у хорошому стані, але є також багато ґрунтових доріг і вибоїн. Орендуючи автомобіль, переконайтеся, що він оснащений відповідними колесами для місцевості. Рекомендується звернутися до надійної компанії з прокату автомобілів, щоб підібрати машину до доріг на обраному маршруті. Застрягти на віддаленій дорозі – не ідеальна ситуація під час автоподорожі Кенією. Тому знання основ технічного обслуговування автомобіля рекомендується на випадок поломок. Водіння в Кенії вимагає впевненості та досвіду, оскільки правила дорожнього руху можуть бути хаотичними, а деякі водії, зокрема водії громадського транспорту, можуть не дотримуватися дисциплінованих практик водіння. Обгін часто необхідний, навіть на односмугових гірських дорогах.

Подорожувати в світлий час доби бажано через проблеми з освітленням доріг, можливість зустріти диких тварин на дорозі або стати жертвою злочину, наприклад, викрадення автомобіля. Перед початком автоподорожі в Кенії перевірте рекомендації вашого уряду щодо подорожей для конкретних регіонів і проконсультуйтеся з компанією прокату автомобілів для отримання найсвіжішої інформації після прибуття.