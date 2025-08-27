Катастрофа в Донецьку: чому води не буде і надалі

Друзі, ви будете сміятися чи плакати, але у Донецьку та на окупованій частині області з водою реально катастрофа. Що у цьому особливого? Перше – ми до цього взагалі не маємо відношення. Друге - з цього ж..и немає виходу. Нема, на жаль і ах. Донецькі пропагандисти розганяють мажорну новину, що ватажок ДНР Денис (Че)Пушилін та заступник міністра будівництва та ЖКГ РФ Леонов провели робочу зустріч з питань водопостачання населених пунктів

Вони там реально щось обговорювали та домовилися до того, що потрібно міняти труби частіше. Зрозуміло, свої запрацюють. Але результату не буде жодного. Вони закликають заощаджувати, радіти діжкам, а ось "візьмемо Слов'янськ і запустимо воду каналом". Брешуть. Навіть якби взяли Слов'янськ, а вони його не візьмуть. Води у Донецьку, а також Макіївці та Маріуполі не буде. І жодний канал не допоможе. З двох причин

Перша – каналу "Сіверський Донець – Донбас" вже не існує. Його довбали та "дамбіли" на різних ділянках з 2014 року. Це не канава з водою – більша його частина йшла трубами через насосні. Тому що цю воду потрібно було саме качати, піднімаючи нагору. Все розгромлено, а в рештках труб можна знайти лише залишки окупантів. Все, точка. Не збудуєш так просто. Он, з Дону до Донецька канал вже будували і запускали. Урочисто. З'явилася вода? Ні. І якщо спробувати качати з Дінця, він пересохне або рівень впаде нижче за водозабір. Рівень і так підтримується штучно дамбою нижче СлавТЕС

Друга – а як жив Донбас до каналу? Як отримували воду ті, до кого ця сітка не дійшла? І як взагалі Сіверський Донець усе це тягнув за такого водозабору? Все просто – за рахунок ґрунтових вод із Дніпровського басейну. Вони підтримували малі річки, ставки, струмки та рівень у Дінці. Ось тільки після того, як окупанти висадили в повітря Каховську ТЕС, цей рівень впав. Чи не різко, але сильно. Вода пішла нижче. Цікаво, чи в Донецьку раділи вибуху тієї греблі? Тепер вам відкрилася велика таємниця взаємозв'язку. Даремно прогулювали природознавство в школі

Зрозуміло, що окупанти воду не повернуть. Та й не дуже їм це й треба. Вони й Авдіївку із Соледаром чи Лисичанськ із Сєвєродонецьком не відновлюють. Тут інша проблема. Водопостачання накрилося щільно. А від поганої води ще й система теплопостачання, туби та інші котли вже стають непридатними. Окупантам і на це начхати. Але коли ми звільнимо Донецьк, Макіївку та Маріуполь – як нам це ось усе відновлювати? Я навіть не уявляю, які це гроші та скільки людської праці…