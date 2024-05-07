Які додаткові виплати отримують військові: пояснення Міноборони

Станом на травень 2024 року в Україні для військовослужбовців ЗСУ, Нацгвардії, СБУ, ДПСУ, Держприкордонслужби, а також поліцейських існують шість видів додаткових винагород. Розмір виплат залежить від місця несення служби, виконання бойових завдань та інших факторів.

Про це пишуть fakty.com.ua. Детальну інформацію про додаткові виплати для військовослужбовців можна отримати на офіційному сайті Міністерства оборони України.

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1. 100 000 гривень на місяць:

Цю суму отримують: Військові, які беруть участь у бойових діях або забезпечують заходи з національної безпеки й оборони, перебуваючи безпосередньо в районах зіткнень, зокрема на тимчасово окупованій території. Сім'ї полонених, зниклих безвісти та за час лікування після поранень, травм та контузій.



2. 50 000 гривень:

Ця винагорода виплачується військовим, які виконують бойові завдання у складі органу військового управління, штабу угруповання військ або штабу тактичної групи до пункту управління ОСУВ.

Це можливо поза районами ведення бойових дій, якщо такий пункт здійснює оперативне управління частинами та підрозділами, що ведуть дії на лінії бойового зіткнення.

3. 30 000 гривень:

Цю виплату отримують: Військовослужбовці, які виконують бойові або спеціальні завдання згідно з бойовими наказами. До цієї категорії належать: Військові, які діють у складі угруповань військ Сил оборони держави, резерву Головнокомандувача ЗСУ, розгорнутих пунктів управління Генштабу ЗСУ, які здійснюють управління діючими угрупованнями військ. Військові, що виконують завдання з протиповітряного прикриття та наземної оборони об’єктів критичної інфраструктури згідно з бойовими розпорядженнями. Військові, пов’язані з всебічним забезпеченням діючих угруповань військ Сил оборони безпосередньо в районах ведення бойових дій згідно з бойовими логістичними розпорядженнями.



4. 70 000 гривень:

Цю винагороду отримують: Ті, хто виконує бойові чи спеціальні завдання в першому ешелоні оборони, або наступу на відстані до ротного опорного пункту включно. Бійці, які виконують завдання на окупованих територіях або території РФ.



5. 15 000 – 30 000 гривень:

Ці виплати отримують інструктори у навчальних військових частинах.

6. 2350 гривень:

Цю суму отримують курсанти військових вишів.

Важливо:

Додаткова винагорода виплачується в розрахунку на місяць пропорційно часу виконання бойових завдань.

Виплати за 4-й вид винагороди здійснюються не щомісяця, а по факту виконання завдань протягом 30 днів.

Нагадаємо, з травня в Україні розпочалося повторне проходження ВЛК для всіх, хто раніше був визнаний обмежено придатним до військової служби.

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