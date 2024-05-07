Какие дополнительные выплаты получают военные: объяснение Минобороны

На май 2024 года в Украине для военнослужащих ВСУ, Нацгвардии, СБУ, ГНСУ, Госпогранслужбы, а также полицейских существуют шесть видов дополнительных вознаграждений. Размер выплат зависит от места несения службы, выполнения боевых заданий и других факторов.

Об этом пишут fakty.com.ua. Подробную информацию о дополнительных выплатах для военнослужащих можно получить на официальном сайте Министерства обороны Украины.

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1. 100 000 гривен в месяц:

Эту сумму получают: Военные, участвующие в боевых действиях или обеспечивающие меры по национальной безопасности и обороне, находясь непосредственно в районах столкновений, в том числе на временно оккупированной территории. Семьи пленных, пропавших без вести и за время лечения после ранений, травм и контузий.



2. 50 000 гривен:

Это вознаграждение выплачивается военным, выполняющим боевые задания в составе органа военного управления, штаба группировки войск или штаба тактической группы в пункт управления ОСУВ.

Это возможно вне районов ведения боевых действий, если такой пункт осуществляет оперативное управление частями и подразделениями, ведущими действия на линии боевого столкновения.

3. 30 000 гривен:

Эту выплату получают: Военнослужащие, выполняющие боевые или специальные задания в соответствии с боевыми приказами. К этой категории относятся: Военные, действующие в составе группировок войск Сил обороны государства, резерва Главнокомандующего ВСУ, развернутых пунктов управления Генштаба ВСУ, осуществляющих управление действующими группировками войск. Военные, выполняющие задачи по противовоздушному прикрытию и наземной обороне объектов критической инфраструктуры согласно боевым распоряжениям. Военные, связанные с всесторонним обеспечением действующих группировок войск Сил обороны, непосредственно в районах ведения боевых действий согласно боевым логистическим распоряжениям.



4. 70 000 гривен:

Это вознаграждение получают: Те, кто выполняет боевые или специальные задания в первом эшелоне обороны или наступления на расстоянии до ротного опорного пункта включительно. Бойцы, выполняющие задания на оккупированных территориях или территории РФ.



5. 15 000 – 30 000 гривен:

Эти выплаты получают инструкторы в обучающих воинских частях.

6. 2350 гривен:

Эту сумму получают курсанты военных вузов.

Важно:

Дополнительное вознаграждение выплачивается в расчете на месяц пропорционально времени выполнения боевых задач.

Выплаты за 4-й вид вознаграждения производятся не ежемесячно, а по факту выполнения заданий в течение 30 дней.

Напомним, с мая в Украине началось повторное прохождение ВЛК для всех, кто ранее был признан ограниченно пригодным к военной службе.

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