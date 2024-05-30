Яка різниця між оновленням даних в ТЦК та через ЦНАП

Незалежно від того, чи ви оновлюєте дані в ЦНАПі, чи у ТЦК, видані в цих установах документи є рівнозначними. Оновлення даних одним із цих способів звільняє вас від штрафу за невиконання вимог закону.

Це підтвердила директорка департаменту надання адміністративних послуг КМДА Наталія Шамрай в інтерв'ю РБК-Україна. Нижче вказано, які документи підтверджують оновлення даних.

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Витяг про оновлення даних з ЦНАПу

Штрих-код, вклеєний у військовий квиток (отримується у ТЦК)

Запис у мобільному застосунку "Резерв+"

Всі ці документи містять унікальний номер, який ідентифікує військовозобов'язаного.

Як оновити дані?

1. За допомогою мобільного застосунку "Резерв+"

Завантажте "Резерв+" з App Store або Google Play.

Авторизуйтесь за допомогою BankID.

Підтвердіть чи уточніть свої дані.

Встановіть пароль або налаштуйте FaceID/відбиток пальця.

Підтвердіть номер телефону, адресу проживання та e-mail.

Перевірте правильність усіх даних.

2. У ЦНАПі

Зверніться до найближчого ЦНАПу.

Надайте актуальні дані про себе.

Адміністратор ЦНАПу внесе дані до електронної системи.

Ви отримаєте витяг з печаткою та підписом адміністратора ЦНАПу про актуалізацію даних.

3. У ТЦК СП

Зверніться до ТЦК СП за місцем проживання.

Візьміть з собою: Паспорт громадянина України Ідентифікаційний код Військовий квиток або тимчасове посвідчення Медичні документи Довідку про освіту (якщо є) Документи, що підтверджують право на відстрочку від мобілізації (якщо є) Медичні документи (за наявності інвалідності - довідка МСЕК)



Нагадаємо, раніше ми розповідали, що зміниться для військовозобовʼязаних з 18 травня.

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