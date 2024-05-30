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Яка різниця між оновленням даних в ТЦК та через ЦНАП

Ігор Романько

Чи є різниця між оновленням даних у ТЦК та ЦНАП
Чи є різниця між оновленням даних у ТЦК та ЦНАП

Незалежно від того, чи ви оновлюєте дані в ЦНАПі, чи у ТЦК, видані в цих установах документи є рівнозначними. Оновлення даних одним із цих способів звільняє вас від штрафу за невиконання вимог закону.

Це підтвердила директорка департаменту надання адміністративних послуг КМДА Наталія Шамрай в інтерв'ю РБК-Україна. Нижче вказано, які документи підтверджують оновлення даних.

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  • Витяг про оновлення даних з ЦНАПу
  • Штрих-код, вклеєний у військовий квиток (отримується у ТЦК)
  • Запис у мобільному застосунку "Резерв+"

Всі ці документи містять унікальний номер, який ідентифікує військовозобов'язаного.

Як оновити дані?

1. За допомогою мобільного застосунку "Резерв+"

  • Завантажте "Резерв+" з App Store або Google Play.
  • Авторизуйтесь за допомогою BankID.
  • Підтвердіть чи уточніть свої дані.
  • Встановіть пароль або налаштуйте FaceID/відбиток пальця.
  • Підтвердіть номер телефону, адресу проживання та e-mail.
  • Перевірте правильність усіх даних.

2. У ЦНАПі

  • Зверніться до найближчого ЦНАПу.
  • Надайте актуальні дані про себе.
  • Адміністратор ЦНАПу внесе дані до електронної системи.
  • Ви отримаєте витяг з печаткою та підписом адміністратора ЦНАПу про актуалізацію даних.

3. У ТЦК СП

  • Зверніться до ТЦК СП за місцем проживання.
  • Візьміть з собою:
    • Паспорт громадянина України
    • Ідентифікаційний код
    • Військовий квиток або тимчасове посвідчення
    • Медичні документи
    • Довідку про освіту (якщо є)
    • Документи, що підтверджують право на відстрочку від мобілізації (якщо є)
    • Медичні документи (за наявності інвалідності - довідка МСЕК)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що зміниться для військовозобовʼязаних з 18 травня.

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