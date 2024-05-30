Яка різниця між оновленням даних в ТЦК та через ЦНАП
Незалежно від того, чи ви оновлюєте дані в ЦНАПі, чи у ТЦК, видані в цих установах документи є рівнозначними. Оновлення даних одним із цих способів звільняє вас від штрафу за невиконання вимог закону.
Це підтвердила директорка департаменту надання адміністративних послуг КМДА Наталія Шамрай в інтерв'ю РБК-Україна. Нижче вказано, які документи підтверджують оновлення даних.
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- Витяг про оновлення даних з ЦНАПу
- Штрих-код, вклеєний у військовий квиток (отримується у ТЦК)
- Запис у мобільному застосунку "Резерв+"
Всі ці документи містять унікальний номер, який ідентифікує військовозобов'язаного.
Як оновити дані?
1. За допомогою мобільного застосунку "Резерв+"
- Завантажте "Резерв+" з App Store або Google Play.
- Авторизуйтесь за допомогою BankID.
- Підтвердіть чи уточніть свої дані.
- Встановіть пароль або налаштуйте FaceID/відбиток пальця.
- Підтвердіть номер телефону, адресу проживання та e-mail.
- Перевірте правильність усіх даних.
2. У ЦНАПі
- Зверніться до найближчого ЦНАПу.
- Надайте актуальні дані про себе.
- Адміністратор ЦНАПу внесе дані до електронної системи.
- Ви отримаєте витяг з печаткою та підписом адміністратора ЦНАПу про актуалізацію даних.
3. У ТЦК СП
- Зверніться до ТЦК СП за місцем проживання.
- Візьміть з собою:
- Паспорт громадянина України
- Ідентифікаційний код
- Військовий квиток або тимчасове посвідчення
- Медичні документи
- Довідку про освіту (якщо є)
- Документи, що підтверджують право на відстрочку від мобілізації (якщо є)
- Медичні документи (за наявності інвалідності - довідка МСЕК)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що зміниться для військовозобовʼязаних з 18 травня.
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