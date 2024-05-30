Какая разница между обновлением данных в ТЦК и ЦНАП
Независимо от того, обновляете ли вы данные в ЦНАПе, или в ТЦК, выданные в этих учреждениях документы равнозначны. Обновление данных одним из этих способов освобождает вас от штрафа за невыполнение требований закона.
Это подтвердила директор департамента предоставления административных услуг КГГА Наталья Шамрай в интервью РБК-Украина. Ниже указано, какие документы подтверждают обновление данных.
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- Выписка об обновлении данных из ЦНАПа
- Штрих-код, вклеенный в военный билет (получается в ТЦК)
- Запись в мобильном приложении "Резерв+"
Все эти документы содержат уникальный номер, идентифицирующий военнообязанного.
Как обновить данные?
1. С помощью мобильного приложения "Резерв+"
- Загрузите "Резерв+" из App Store или Google Play.
- Авторизуйтесь с помощью BankID.
- Подтвердите или уточните данные.
- Установите пароль или настройте FaceID/отпечаток пальца.
- Подтвердите номер телефона, адрес и e-mail.
- Проверьте правильность всех данных.
2. В ЦНАПе
- Обратитесь в ближайший ЦНАП.
- Предоставьте актуальные данные о себе.
- Администратор ЦНАПа внесет данные в электронную систему.
- Вы получите выписку с печатью и подписью администратора ЦНАПа об актуализации данных.
3. В ТЦК СП
- Обратитесь в ТЦК СП по месту жительства.
- Возьмите с собой:
- Паспорт гражданина Украины
- Идентификационный код
- Военный билет или временное удостоверение
- Медицинские документы
- Справка об образовании (если есть)
- Документы, подтверждающие право на отсрочку от мобилизации (если есть)
- Медицинские документы (при наличии инвалидности – справка МСЭК)
Напомним, ранее мы рассказывали, что изменится для военнообязанных с 18 мая.
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