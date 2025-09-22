Ескалація неминуча. Путін використовуватиме будь-які можливості розширення війни

Ескалація неминуча. Путинський режим живе війною, і, відповідно, використовуватиме будь-які можливості розширення цієї війни там, де йому такі можливості надаються. Війни завжди починаються через слабкість демократій. Ніколи ще сильна демократія не стала об'єктом нападу.

Європа сьогодні зовсім не готова до жодних дій. Вони навіть бояться думати про можливість військового зіткнення з Росією. Ми маємо справу з людьми, які звикли оперувати в іншій системі координат: консенсуси, домовленості, взаємні поступки. Але війни так не виграють, а Путін веде із ними саме війну.

Можна говорити з упевненістю, близькою до 100 відсотків, що імпотенція викличе продовження провокацій, і рано чи пізно вони стануть сухопутними. Одного разу Путін обов'язково спробує таки перейти кордон однієї з країн НАТО, щоб зафіксувати, що такої організації більше не існує.

Цілих 12 хвилин російські літаки безкарно перебували у повітряному просторі Естонії! Як ми пам'ятаємо, Туреччині свого часу вистачило 12 секунд, щоби знести такий самий літак ракетою. І питання було вирішено: більше до турецького простору російські літаки не залітали. Але в Європі такий наказ, як ми бачимо, віддати нікому, тож чекаємо на продовження вистави.

Будь-яка демонстрація слабкості. Будь-яка спроба утихомирити диктатора, підіграти йому — веде до ескалації. Це правило, аксіома. Будь-яка імпотенція веде до відповіді. Зупиняти диктатора можна лише жорсткими методами – так, як це зробив Ердоган.

Європа має визнати просту очевидну істину: йде війна, у якій вона є учасником. Не тому, що вона цього хоче, а тому, що Путін так забажав. І доти, доки Європа не буде готова це визнавати, ситуація стабільно погіршуватиметься.