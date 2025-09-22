Эскалация неизбежна. Путин будет использовать любые возможности расширения войны

Эскалация неизбежна. Путинский режим живет войной, и, соответственно, он будет использовать любые возможности расширения этой войны там, где ему такие возможности предоставляются. Войны всегда начинаются из-за слабости демократий. Никогда еще сильная демократия не становилась объектом нападения.

Европа сегодня совершенно не готова ни к каким действиям. Они боятся даже думать о возможности военного столкновения с Россией. Мы имеем дело с людьми, которые привыкли оперировать в совершенно иной системе координат: консенсусы, договоренности, взаимные уступки. Но войны так не выигрывают, а Путин ведет с ними именно войну.

Можно говорить с уверенностью, близкой к 100 процентам, что импотенция вызовет продолжение провокаций, и рано или поздно они станут сухопутными. В один момент Путин обязательно попробует все-таки перейти границу одной из стран НАТО, чтобы зафиксировать, что такой организации больше не существует.

Целых 12 минут российские самолеты безнаказанно находились в воздушном пространстве Эстонии! Как мы помним, Турции в свое время хватило 12 секунд, чтобы снести такой же самолет ракетой. И вопрос был решен: больше в турецкое пространство российские самолеты не залетали. Но в Европе такой приказ, как мы видим, отдать некому, поэтому ждем продолжения спектакля.

Любая демонстрация слабости. Любая попытка умиротворить диктатора, подыграть ему — ведет к эскалации. Это правило, аксиома. Любая импотенция ведет к ответу. Останавливать диктатора можно только жесткими методами — так, как это сделал Эрдоган.

Европа должна признать простую очевидную истину: идет война, в которой она является участником. Не потому, что она этого хочет, а потому, что Путин так пожелал. И до тех пор, пока Европа не будет готова это признавать, ситуация будет стабильно ухудшаться.