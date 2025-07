Дешеві сімейні відпустки ''все включено'' 2025: скромний бюджет, але повноцінний відпочинок

Якщо ви розглядаєте бюджетні сімейні відпустки "все включено", які поєднують відмінну якість обслуговування, різноманітні зручності, розваги та доступні ціни? Ми склали список із 23 доступних курортів "все включено" для сімей, щоб ви могли знайти ідеальний варіант.

Оберіть будь-який із наступних дешевих курортів "все включено" для сімей і вирушайте в незабутню пригоду!

Robinson Maldives

Один із найкращих за співвідношенням ціна-якість курортів "все включено" для сімей.

На курорті ви можете:

Спробувати себе в дайвінгу

Відкрити світ коралових рифів

Вирушити на риболовлю в пошуках трофейної риби

Зайнятися кайтсерфінгом

Кататися на катамарані Тут є безліч розваг на будь-який смак. А для дітей передбачені ігрові зони та майданчики з професійними аніматорами.

Це ідеальне місце для тих, хто шукає справжній рай на землі. Розкішні номери з чудовим видом на океан, білосніжні пляжі та кришталево чисті води роблять Robinson на Мальдівах неперевершеним місцем для відпочинку.

Вебсайт: https://www.robinson.com/

Constance Moofushi

Недорогий варіант сімейної відпустки "все включено". Готель розташований на острові в атолі Арі, Мальдіви.

На території є кілька ресторанів, барів, спа-центр, дитячий клуб і багато інших розваг.

Constance Moofushi пропонує численні можливості для активного відпочинку:

Дайвінг

Кайтсерфінг

Віндсерфінг

Снорклінг Готель також пропонує кілька онлайн-програм активностей та дитяче анімаційне шоу, які цілком підходять для сімей із дітьми.

Бронюйте відпустку зараз і вирушайте в розкішну подорож без переплат.

Вебсайт: https://www.constancehotels.com/en/

Grand Residences Riviera Cancun

Басейн під пальмами. Джерело: Pixabay

Ідеальне місце для дешевих сімейних відпусток "все включено". Розташований у красивій лагуні Пуерто-Морелос, цей готель пропонує комфортні номери, розкішний спа-центр, басейни та чудову атмосферу для всієї сім’ї. Це чудове місце для активного відпочинку – гості мають доступ до:

Катамарану

Каякінгу

Снорклінгу

Дайвінгу

Тенісного корту

Фітнес-центру "Все включено" в Grand Residences Riviera Cancun забезпечить вас трьома смачними прийомами їжі щодня, а також напоями та закусками цілодобово.

Вирушайте в захоплюючу подорож, сповнену спогадів, які ви запам’ятаєте назавжди.

Вебсайт: https://grandresidencesrivieracancun.com/

Sandies Bathala

Чудовий варіант для недорогих сімейних курортів "все включено". Розташований на острові в Мальдівах, цей курорт пропонує розкішні номери з видом на океан, кришталево чисті води та безліч розваг на будь-який смак.

Популярні водні види спорту, доступні відпочивальникам, включають:

Дайвінг

Снорклінг

Каякінг

Віндсерфінг Тут також можна дізнатися більше про місцеву культуру, відвідавши традиційні острівні села.

Sandies Bathala – ідеальне поєднання розкішного мальдівського досвіду та доступної ціни.

Вебсайт: https://bathalamaldives.sandies-resorts.com/

Kudafushi Resort and Spa

Якщо ви шукаєте бюджетні сімейні курорти "все включено", вирушайте на Мальдіви до Kudafushi Resort and Spa.

На вас чекають розкішні номери з видом на океан або затоку та безліч розваг:

Дайвінг

Снорклінг

Екскурсії на каяках

Віндсерфінг

Програми для дітей Готель також пропонує релакс-процедури у своєму спа-центрі.

Тут ви можете насолоджуватися розкішшю та комфортом без переплат за відпустку.

Вебсайт: https://www.kudafushiresort.com/

Fiyavalhu

Відокремлений відпочинок на Мальдівах. Джерело: Pixabay

Ще один доступний сімейний курорт "все включено" на Мальдівах. Розташований на приватному острові, Fiyavalhu пропонує комфортні номери з видом на море або сад і широкий вибір розваг:

Дайвінг

Снорклінг

Каякінг

Фітнес-центр

Відкритий басейн Готель також пропонує дитячі програми та анімаційні шоу для розваги всієї сім’ї. Вирушайте в захоплюючу подорож із сім’єю.

Вебсайт: https://www.fiyavalhumaldives.com/

Makunudu

Чудове місце для доступних сімейних пляжних відпусток "все включено".

Відпочивальникам доступні водні розваги та спа-центр для повного релаксу.

Програма "все включено" в Makunudu включає три прийоми їжі та напої щодня, дозволяючи вам розслабитися та насолоджуватися відпусткою без турбот про витрати.

Насолоджуйтесь кришталево чистими водами та білосніжними пляжами Мальдів без переплат за розкіш.

Вебсайт: http://www.makunudu.com/

Sierra Lago Resort in Mascota

Доступні сімейні відпустки "все включено" в Мексиці з видом на гори та воду.

Sierra Lago Resort у Маскоті пропонує різноманітні розваги:

Катання на човнах

Риболовля

Піші та велосипедні прогулянки А також чудовий критий басейн і спа-послуги.

Чудове розташування, гарні номери та безліч розваг зроблять вашу відпустку незабутньою. Вирушайте в захоплюючу сімейну пригоду в горах Мексики.

Вебсайт: https://en.sierralagoresort.com/

Constantinou Bros Athena Royal Beach

Один із найкращих і найдешевших сімейних курортів "все включено" на Кіпрі.

Constantinou Bros Athena Royal Beach пропонує:

Басейни

Сауну

Джакузі

Фітнес-центр

Тенісний корт

Спа-центр Тут також доступні дайвінг та інші водні види спорту.

Програма "все включено" включає три прийоми їжі щодня та напої в будь-який час дня.

Насолоджуйтесь сімейною відпусткою на Кіпрі подалі від метушні з Constantinou Bros Athena Royal Beach.

Вебсайт: https://www.athenaroyal-cbh.com/

MarBella Elix

Крит, Греція. Джерело: Pixabay

Відпустка в Греції з доступними сімейними курортами "все включено". На вас чекає широкий вибір розваг для всієї сім’ї:

Каякінг

Віндсерфінг

Дайвінг

Тенісний корт

Спортзал

Програми для дітей

Спа-центр А також три прийоми їжі щодня, закуски та напої протягом дня. Насолоджуйтесь відпусткою на красивому узбережжі Греції без переплат за розкіш і зручності.

Вебсайт: https://www.marbella.gr/

Akumal Bay Beach & Wellness Resort

Один із найкращих бюджетних сімейних курортів "все включено" на Карибському узбережжі Мексики.

Akumal Bay Beach & Wellness Resort пропонує розкішні номери з видом на море або сад і широкий вибір зручностей і розваг для сім’ї:

Фітнес-центр

Спа

Додаткові зручності для дітей

Басейни та аквапарк

Снорклінг

Каякінг

Дайвінг А також три прийоми їжі щодня, закуски та напої протягом дня.

Вирушайте в незабутню сімейну пригоду в Мексиці!

Вебсайт: https://www.akumalbayresort.com/

Iberostar Grand Paraiso in Riviera Maya

Вирушайте до Плая-дель-Кармен на Карибському узбережжі Мексики до одного з найкращих і найдоступніших сімейних курортів "все включено".

Готель Iberostar Grand Paraiso на Рив’єрі Майя пропонує:

Басейн із хвилями

Спа-центр

Фітнес-центр

Клуб для дітей

Спортивні розваги Гості також можуть насолоджуватися дайвінгом та іншими водними видами спорту.

Бронюйте відпустку в Iberostar Grand Paraiso на Рив’єрі Майя зараз і готуйтеся до незабутньої сімейної пригоди!

Вебсайт: https://www.iberostar.com/

Excellence Punta Cana in the Dominican Republic

Чудовий дешевий сімейний курорт "все включено" на Карибському узбережжі.

Excellence Punta Cana пропонує різноманітні розваги на будь-який смак:

Водні види спорту

Тенісний корт

Спа-центр

Додаткові послуги для дітей А також три прийоми їжі щодня, закуски та напої, включаючи алкогольні коктейлі, в будь-який час дня.

Бронюйте відпустку в Excellence Punta Cana зараз і вирушайте в чудову сімейну пригоду в Домініканській Республіці!

Вебсайт: https://www.excellenceresorts.com/

Cocoon Maldives

Хочете відпустку "все включено" на доступному сімейному курорті на Мальдівах?

Домініканська Республіка чекає. Джерело: Pixabay

Cocoon Maldives пропонує безліч розваг для всієї сім’ї:

Дайвінг

Снорклінг

Фітнес-центр

Спа-центр Програма "все включено" включає три прийоми їжі щодня, закуски та напої, включаючи алкогольні та безалкогольні коктейлі, в будь-який час дня.

Бронюйте відпустку в Cocoon Maldives зараз і вирушайте в незабутню сімейну пригоду на Мальдівах!

Вебсайт: https://www.cocoonmaldives.com/

Vilamendhoo Island Resort & Spa

Найкращі сімейні відпустки "все включено" за бюджетом, що дозволяє насолоджуватися красою Мальдів без переплат за розкіш.

Програма "все включено" включає три прийоми їжі щодня, закуски та напої в будь-який час дня.

Чудові номери та доступні ціни роблять цей курорт чудовим вибором для сімейної відпустки з обмеженим бюджетом. Бронюйте відпустку в Vilamendhoo Island Resort & Spa зараз і вирушайте в незабутню сімейну пригоду на Мальдівах!

Вебсайт: https://www.vilamendhoo.com/

Protur on the island of Mallorca in Spain

Відпустка в Іспанії – що може бути краще? Тільки відпустка "все включено" на бюджетному сімейному курорті Protur на Майорці.

Окрім розкішних номерів і красивих краєвидів, готель пропонує басейни, різноманітні спортивні розваги та послуги для дітей, а також спа-центр. Програма "все включено" включає три прийоми їжі щодня, закуски, алкогольні та безалкогольні напої, доступні протягом дня.

Чудові номери та доступні ціни роблять цей курорт одним із найкращих в Іспанії. Вирушайте в незабутню сімейну пригоду в Іспанії зараз!

Вебсайт: https://protur-hotels.com/

The Blue Ivy Hotel and Suites in Cyprus

Чудовий вибір для бюджетних сімейних курортів "все включено" на східному узбережжі Кіпру.

The Blue Ivy Hotel and Suites пропонує:

Криті та відкриті басейни

Водні гірки

Фітнес-центр Також є дитячий клуб та інші розваги для всієї сім’ї.

Насолоджуйтесь розкішною відпусткою на Кіпрі без переплат. Бронюйте незабутню сімейну пригоду!

Вебсайт: https://blueivyhotelprotaras.com/

Mahekal Beach Front Resort & Spa

На Карибському узбережжі Мексики в Плая-дель-Кармен розташований доступний сімейний курорт "все включено". Mahekal Beach Front Resort & Spa пропонує:

Пальми Карибів. Джерело: Pixabay

Ресторани

Бари

Басейни

Пляж

Спа-центр А також безліч розваг для всієї сім’ї, таких як водні види спорту, тенісний корт і дитячий клуб.

З програмою "все включено" вам не доведеться турбуватися про витрати на їжу – три прийоми їжі, закуски та напої доступні цілий день.

Бронюйте відпустку в Mahekal Beach Front Resort & Spa зараз і вирушайте в пригоду до Мексики!

Вебсайт: https://www.mahekalbeachresort.com/

Cozumel Palace in Mexico

Ще один із найкращих бюджетних сімейних курортів "все включено". Розташований на острові Косумель, цей курорт пропонує розкішні номери з видом на море або сад.

На території доступні різноманітні розваги для сім’ї:

Басейни

Пляж

Спа

Фітнес

Дитячий клуб А також безліч спеціальних подій.

Насолоджуйтесь красою Косумеля та розкішшю готелю, створюючи незабутні спогади в Мексиці!

Вебсайт: https://cozumel.palaceresorts.com/

Palms Resort in Jamaica

Найкращі дешеві сімейні курорти "все включено" в Негрілі на північному узбережжі Ямайки.

Програма "все включено" включає три прийоми їжі щодня, закуски, алкогольні та безалкогольні напої, доступні в будь-який час дня.

Чудові номери та доступні ціни роблять цей курорт чудовим вибором для сімейних відпусток.

Вебсайт: https://www.thepalmsjamaica.com/

Renaissance Wind Creek Curacao Resort

Бюджетні сімейні курорти "все включено". Розташований на Кюрасао, готель пропонує розкішні номери з видом на океан і сад, три прийоми їжі щодня, закуски та напої.

Гості Renaissance Wind Creek Curacao Resort можуть насолоджуватися різноманітними розвагами на будь-який смак:

Басейн

Спа

Водні види спорту

Дитячий клуб Бронюйте відпустку в Renaissance Wind Creek Curacao Resort зараз і вирушайте в чудову сімейну пригоду на цьому красивому острові!

Вебсайт: https://www.marriott.com/

Barceló Portinatx Ibiza

Відпустка на Ібіці. Джерело: Pixabay

Коли йдеться про найкращі доступні сімейні курорти "все включено" на Ібіці, Barceló Portinatx однозначно в топі списку. Готель Barceló Portinatx пропонує безліч розваг для всієї сім’ї:

Басейни

Пляж

Водні види спорту

Дитячий клуб

Анімаційні програми цілий день А також три прийоми їжі щодня, закуски, алкогольні та безалкогольні напої в будь-який час дня.

Чудові умови проживання та доступні ціни роблять цей курорт привабливим для сімейних відпусток.

Вебсайт: https://www.barcelo.com/

Waves Hotel & Spa by Elegant Hotels in Barbados

Вирушайте на Барбадос, щоб відпочити в одному з найкращих бюджетних сімейних курортів "все включено" – Waves Hotel & Spa by Elegant Hotels. Готель пропонує безліч розваг для всієї сім’ї:

Басейни

Пляж

Спа-центр

Фітнес-центр

Дитячий клуб з аніматорами З трьома прийомами їжі щодня, закусками, алкогольними та безалкогольними напоями, доступними в будь-який час дня, вам не доведеться думати про додаткові витрати.

Бронюйте проживання в Waves Hotel & Spa by Elegant Hotels зараз – подаруйте своїй сім’ї незабутню відпустку на Барбадосі! Вебсайт: https://www.marriott.com/

Незалежно від того, який курорт ви оберете, ви насолодитеся незабутньою доступною відпусткою "все включено" для сімей, яку згадуватимете роками!

