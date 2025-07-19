Дешевые семейные отпуска ''все включено'' 2025: скромный бюджет, но полноценный отдых

Если вы рассматриваете бюджетные семейные отпуска "все включено", сочетающие отличное качество обслуживания, разнообразные удобства, развлечения и доступные цены? Мы составили список из 23 доступных курортов "все включено" для семей, чтобы вы могли найти идеальный вариант.

Выберите любой из следующих дешевых курортов "все включено" для семей и отправляйтесь в незабываемое приключение!

Robinson Maldives

Один из лучших по соотношению цена-качество курортов "все включено" для семей.

На курорте вы можете:

Попробовать себя в дайвинге

Открыть мир коралловых рифов

Отправиться на рыбалку в поисках трофейной рыбы

Заняться кайтсерфингом

Кататься на катамаране Здесь есть множество развлечений на любой вкус. А для детей предусмотрены игровые зоны и площадки с профессиональными аниматорами.

Это идеальное место для ищущих настоящий рай на земле. Роскошные номера с прекрасным видом на океан, белоснежные пляжи и кристально чистые воды делают Robinson на Мальдивах непревзойденным местом для отдыха.

Вебсайт: https://www.robinson.com/

Констанция Moofushi

Недорогой вариант семейного отпуска "все включено". Отель расположен на острове в атолле Ари, Мальдивы.

На территории отеля есть несколько ресторанов, баров, спа-центр, детский клуб и множество других развлечений.

Constance Moofushi предлагает многочисленные возможности для активного отдыха:

Дайвинг

Кайтсерфинг

Виндсерфинг

Снорклинг Отель также предлагает несколько онлайн-программ активностей и детское анимационное шоу, которые вполне подходят для семей с детьми.

Бронируйте отпуск сейчас и отправляйтесь в роскошное путешествие без переплат.

Вебсайт: https://www.constancehotels.com/en/

Grand Residences Riviera Cancun

Бассейн под пальмами. Источник: Pixabay

Идеальное место для дешевых семейных отпусков "все включено". Расположенный в красивой лагуне Пуэрто-Морелос, отель предлагает комфортные номера, роскошный спа-центр, бассейны и прекрасную атмосферу для всей семьи. Это отличное место для активного отдыха – гости имеют доступ к:

Катамарану

Каякингу

Снорклинга

Дайвинга

Теннисный корт

Фитнес-центр "Все включено" в Grand Residences Riviera Cancun обеспечит вас тремя вкусными приемами пищи ежедневно, а также напитками и закусками круглосуточно.

Отправляйтесь в увлекательное путешествие, полное воспоминаний, которые вы запомните навсегда.

Вебсайт: https://grandresidencesrivieracancun.com/

Sandies Bathala

Прекрасный вариант для недорогих семейных курортов "все включено". Расположенный на острове в Мальдивах, курорт предлагает роскошные номера с видом на океан, кристально чистые воды и множество развлечений на любой вкус.

Популярные водные виды спорта, доступные отдыхающим, включают:

Дайвинг

Снорклинг

Каякинг

Виндсерфинг Здесь также можно узнать больше о местной культуре, посетив традиционные островные села.

Sandies Bathala – идеальное сочетание роскошного мальдивского опыта и доступной цены.

Вебсайт: https://bathalamaldives.sandies-resorts.com/

Kudafushi Resort and Spa

Если вы ищете бюджетные семейные курорты "все включено", отправляйтесь на Мальдивы в Kudafushi Resort and Spa.

Вас ожидают роскошные номера с видом на океан или залив и множество развлечений.

Дайвинг

Снорклинг

Экскурсии на каяках

Виндсерфинг

Программы для детей Отель предлагает релакс-процедуры в спа-центре.

Здесь вы можете насладиться роскошью и комфортом без переплат за отпуск.

Вебсайт: https://www.kudafushiresort.com/

Fiyavalhu

Уединенный отдых на Мальдивах. Источник: Pixabay

Еще один доступный семейный курорт "все включено" на Мальдивах. Расположенный на частном острове, Fiyavalhu предлагает комфортные номера с видом на море или сад и широкий выбор развлечений.

Дайвинг

Снорклинг

Каякинг

Фитнес-центр

Открытый бассейн Отель предлагает детские программы и анимационные шоу для развлечения всей семьи. Отправляйтесь в увлекательное путешествие с семьей.

Вебсайт: https://www.fiyavalhumaldives.com/

Макунуду

Прекрасное место для доступных семейных пляжных отпусков "все включено".

К услугам гостей водные развлечения и спа-центр для полного релакса.

Программа "все включено" в Makunudu включает в себя три приема пищи и напитки ежедневно, позволяя вам расслабиться и наслаждаться отпуском без забот о расходах.

Наслаждайтесь кристально чистыми водами и белыми пляжами Мальдив без переплат за роскошь.

Вебсайт: http://www.makunudu.com/

Sierra Lago Resort в Mascota

Доступные семейные отпуска "все включено" в Мексике с видом на горы и воду.

Sierra Lago Resort в Маскоте предлагает разнообразные развлечения:

Катание на лодках

Рыбалка

Пешие и велосипедные прогулки А также отличный крытый бассейн и спа-услуги.

Прекрасное расположение, хорошие номера и множество развлечений сделают ваш отпуск незабываемым. Отправляйтесь в увлекательное семейное приключение в горах Мексики.

Вебсайт: https://en.sierralagoresort.com/

Constantinou Bros Athena Royal Beach

Один из самых лучших и самых дешевых семейных курортов "все включено" на Кипре.

Constantinou Bros Athena Royal Beach предлагает:

Бассейны

Сауну

Джакузи

Фитнес-центр

Теннисный корт

Спа-центр Здесь также доступны дайвинг и другие водные виды спорта.

Программа "все включено" включает в себя три приема пищи ежедневно и напитки в любое время дня.

Наслаждайтесь семейным отпуском на Кипре подальше от суеты с Constantinou Bros Athena Royal Beach.

Вебсайт: https://www.athenaroyal-cbh.com/

MarBella Elix

Крит, Греция. Источник: Pixabay

Отпуск в Греции с доступными семейными курортами "все включено". Вас ждет широкий выбор развлечений для всей семьи:

Каякинг

Виндсерфинг

Дайвинг

Теннисный корт

Спортзал

Программы для детей

Спа-центр А также три приема пищи ежедневно, закуски и напитки в течение дня. Наслаждайтесь отпуском на красивом побережье Греции без переплат за роскошь и удобство.

Вебсайт: https://www.marbella.gr/

Akumal Bay Beach & Wellness Resort

Один из самых лучших бюджетных семейных курортов "все включено" на Карибском побережье Мексики.

Akumal Bay Beach & Wellness Resort предлагает роскошные номера с видом на море или сад и широкий выбор удобств и развлечений для семьи.

Фитнес-центр

Спа

Дополнительные удобства для детей

Бассейны и аквапарк

Снорклинг

Каякинг

Дайвинг А также три приема пищи ежедневно, закуски и напитки в течение дня.

Отправляйтесь в незабываемое семейное происшествие в Мексике!

Вебсайт: https://www.akumalbayresort.com/

Iberostar Grand Paraiso в Riviera Maya

Отправляйтесь в Плайя-дель-Кармен на Карибском побережье Мексики в один из лучших и доступных семейных курортов "все включено".

Отель Iberostar Grand Paraiso на Ривьере Майя предлагает:

Бассейн с волнами

Спа-центр

Фитнес-центр

Клуб для детей

Спортивные развлечения Гости также могут насладиться дайвингом и другими водными видами спорта.

Бронируйте отпуск в Iberostar Grand Paraiso на Ривьере Майя сейчас и готовьтесь к незабываемому семейному приключению!

Вебсайт: https://www.iberostar.com/

Excellence Punta Cana в Dominical Republic

Прекрасный дешевый семейный курорт "все включено" на Карибском побережье.

Excellence Punta Cana предлагает разнообразные развлечения на любой вкус:

Водные виды спорта

Теннисный корт

Спа-центр

Дополнительные услуги для детей А также три приема пищи в день, закуски и напитки, включая алкогольные коктейли, в любое время дня.

Бронируйте отпуск в Excellence Punta Cana сейчас и отправляйтесь в прекрасное семейное приключение в Доминиканской Республике!

Вебсайт: https://www.excellenceresorts.com/

Cocoon Maldives

Хотите отпуск "все включено" на доступном семейном курорте на Мальдивах?

Доминиканская Республика ждет. Источник: Pixabay

Cocoon Maldives предлагает множество развлечений для всей семьи:

Дайвинг

Снорклинг

Фитнес-центр

Спа-центр Программа "все включено" включает в себя три приема пищи ежедневно, закуски и напитки, включая алкогольные и безалкогольные коктейли, в любое время дня.

Бронируйте отпуск в Cocoon Maldives сейчас и отправляйтесь в незабываемое семейное приключение на Мальдивах!

Вебсайт: https://www.cocoonmaldives.com/

Vilamendhoo Island Resort & Spa

Лучшие семейные отпуска "все включено" по бюджету, что позволяет наслаждаться красотой Мальдив без переплат за роскошь.

Программа "все включено" включает в себя три приема пищи ежедневно, закуски и напитки в любое время дня.

Отличные номера и доступные цены делают этот курорт отличным выбором для семейного отпуска с ограниченным бюджетом. Бронируйте отпуск в Vilamendhoo Island Resort & Spa сейчас и отправляйтесь в незабываемое семейное приключение на Мальдивах!

Вебсайт: https://www.vilamendhoo.com/

Protur на острове Mallorca в Испании

Отпуск в Испании – что может быть лучше? Только отпуск "все включено" на бюджетном семейном курорте Protur на Майорке.

Помимо роскошных номеров и красивых пейзажей, отель предлагает бассейны, разнообразные спортивные развлечения и услуги для детей, а также спа-центр. Программа "все включено" включает в себя три приема пищи ежедневно, закуски, алкогольные и безалкогольные напитки, доступные в течение дня.

Отличные номера и доступные цены делают этот курорт одним из лучших в Испании. Отправляйтесь в незабываемое семейное приключение в Испании сейчас!

Вебсайт: https://protur-hotels.com/

Blue Ivy Hotel and Suites in Kypr

Прекрасный выбор для бюджетных семейных курортов "все включено" на восточном побережье Кипра.

The Blue Ivy Hotel and Suites предлагает:

Крытые и открытые бассейны

Водные горки

Также есть детский клуб и другие развлечения для всей семьи.

Наслаждайтесь роскошным отпуском на Кипре без переплат. Бронируйте незабываемое семейное приключение!

Вебсайт: https://blueivyhotelprotaras.com/

Mahekal Beach Front Resort & Spa

На Карибском побережье Мексики в Плайя-дель-Кармен расположен доступный семейный курорт "все включено". Mahekal Beach Front Resort & Spa предлагает:

Пальмы Карибов. Источник: Pixabay

Рестораны

Бары

Бассейны

Пляж

Спа-центр А также множество развлечений для всей семьи, таких как водные виды спорта, теннисный корт и детский клуб.

С программой "все включено" вам не придется беспокоиться о расходах на еду – три приема пищи, закуски и напитки доступны целый день.

Бронируйте отпуск в Mahekal Beach Front Resort & Spa сейчас и отправляйтесь в приключение в Мексику!

Вебсайт: https://www.mahekalbeachresort.com/

Cozumel Palace в Мексике

Еще один из лучших бюджетных семейных курортов "все включено". Расположенный на острове Косумель, курорт предлагает роскошные номера с видом на море или сад.

На территории отеля есть различные развлечения для семьи:

Бассейны

Пляж

Спа

Фитнес

Детский клуб А также множество специальных событий.

Наслаждайтесь красотой Косумеля и роскошью отеля, создавая незабываемые воспоминания в Мексике!

Вебсайт: https://cozumel.palaceresorts.com/

Palms Resort in Jamaica

Самые дешевые семейные курорты "все включено" в Негриле на северном побережье Ямайки.

Программа "все включено" включает в себя три приема пищи ежедневно, закуски, алкогольные и безалкогольные напитки, доступные в любое время дня.

Замечательные номера и доступные цены делают этот курорт отличным выбором для семейных отпусков.

Вебсайт: https://www.thepalmsjamaica.com/

Renaissance Wind Creek Curacao Resort

Бюджетные семейные курорты "все включено". Расположенный на Кюрасао, отель предлагает роскошные номера с видом на океан и сад, три приема пищи ежедневно, закуски и напитки.

Гости Renaissance Wind Creek Curacao Resort могут насладиться разнообразными развлечениями на любой вкус.

Бассейн

Спа

Водные виды спорта

Детский клуб Бронируйте отпуск в Renaissance Wind Creek Curacao Resort сейчас и отправляйтесь в прекрасное семейное приключение на этом красивом острове!

Вебсайт: https://www.marriott.com/

Barceló Portinatx Ibiza

Отпуск на Ибице. Источник: Pixabay

Когда речь идет о лучших доступных семейных курортах "все включено" на Ибице, Barceló Portinatx однозначно в топе списка. Отель Barceló Portinatx предлагает множество развлечений для всей семьи:

Бассейны

Пляж

Водные виды спорта

Детский клуб

Анимационные программы целый день А также три приема пищи в день, закуски, алкогольные и безалкогольные напитки в любое время дня.

Прекрасные условия проживания и доступные цены делают этот курорт привлекательным для семейных отпусков.

Вебсайт: https://www.barcelo.com/

Waves Hotel & Spa by Elegant Hotels в Барбадосе

Отправляйтесь на Барбадос, чтобы отдохнуть в одном из лучших бюджетных семейных курортов "все включено" – Waves Hotel & Spa by Elegant Hotels. Отель предлагает множество развлечений для всей семьи:

Бассейны

Пляж

Спа-центр

Фитнес-центр

Детский клуб с аниматорами С тремя приемами пищи каждый день, закусками, алкогольными и безалкогольными напитками, доступными в любое время дня, вам не придется думать о дополнительных расходах.

Бронируйте проживание в городе Waves Hotel & Spa by Elegant Hotels сейчас – подарите своей семье незабываемый отпуск на Барбадосе! Вебсайт: https://www.marriott.com/

Независимо от того, какой курорт вы выберете, вы насладитесь незабываемым доступным отпуском "все включено" для семей, который будете вспоминать годами!

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